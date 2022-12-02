Portekiz'i 90+1'de attığı golle yenen Güney Kore gruptan çıktı!

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2022 Dünya Kupası H Grubu son maçında Güney Kore ile Portekiz karşı karşıya geldi. Edication City Stadyumu'nda oynanan ve Arjantinli hakem Facundo Tello'nun düdük çaldığı maçı Güney Kore 2-1 kazandı. Portekiz 5. dakikada Ricardo Horta ile öne geçti, Güney Kore'nin eşitlik sayısını 27. dakikada Young-Gwon Kim kaydetti. Güney Kore'ye zaferi getiren golü ise 90+1'de Hwang Hee-Chan attı.

Grubun diğer maçında Uruguay, Gana'yı 2-0 mağlup etti.

İkinci maçlar sonrası gruptan çıkmayı garantileyen Portekiz, mağlubiyete rağmen grubu lider tamamladı. Uzatmalarda bulduğu golle Portekiz'i yenen Güney Kore, puanı ve averajı eşit olan Uruguay'ı attığı gol sayısıyla geçerek grubu ikinci sırada tamamlayıp son 16 turuna yükseldi.

Gözden Kaçmasın Güney Kore - Portekiz maçından fotoğraflar Haberi görüntüle

RONALDO 65'TE ÇIKTI, KIM MIN JAE OYNAMADI

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Portekiz'in yıldızı Cristiano Ronaldo, ilk 11'de başladığı Güney Kore maçının 65. dakikasında yerini Andre Silva'ya bıraktı. Fenerbahçe'nin eski stoperi Kim Mnin-Jae ise mücadelede süre almadı.

GÜNEY KORE 2-1 PORTEKİZ

GOL: 5' Horta, 27' Young-Gwon, 90+1' Hwang Hee-Chan

İLK 11'LER

Güney Kore: Seung-gyu, Moon-hwan, Young-gwon, Kyung-won Kwon, Jin-su, In-beom Hwang, Jung, Kang-in Lee, Jae-sung Lee, Son, Cho

Portekiz: Diogo Costa, Dalot, Antonio Silva, Pepe, Cancelo, Neves, Vitinha, Nunes, Joao Mario, Ronaldo, Ricardo Horta.