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Portekiz'e kaybeden Milli Takım'da gözler son maça çevrildi! Türkiye gruptan nasıl çıkar? İşte ihtimaller

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#EURO 2024#Türkiye#Portekiz
Portekize kaybeden Milli Takımda gözler son maça çevrildi Türkiye gruptan nasıl çıkar İşte ihtimaller
Oluşturulma Tarihi: Haziran 22, 2024 20:52

EURO 2024'e galibiyetle başlayan A Milli Takımımız, F Grubu'ndaki ikinci maçında Portekiz'e 3-0 mağlup olunca gözler gruptaki son maça çevrildi. Çekya maçındaki üç sonuca göre turnuvadaki geleceğimiz farklılık gösterebilir.

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EURO 2024'te A Milli Takımımızın bulunduğu F Grubu'nda ikinci maçlar tamamlandı. Turnuvaya Gürcistan galibiyetiyle başlayan A Milli Takımımız, turnuvanın favorisi Portekiz'e 3-0 mağlup olurken ilk maçlarını kaybeden Gürcistan ve Çekya 1-1 berabere kaldı.

F GRUBU'NDA PUAN DURUMU

İkinci maçlar sonucunda F Grubu'nda puan durumu şu şekilde:

1- Portekiz: 6 puan
2- Türkiye: 3 puan
3- Çekya: 1 puan
4- Gürcistan: 1 puan

PORTEKİZ LİDER ÇIKMAYI GARANTİLEDİ

İkinci maçlar sonucunda Portekiz, F Grubu'nu lider tammalamayı garantiledi.

Portekize kaybeden Milli Takımda gözler son maça çevrildi Türkiye gruptan nasıl çıkar İşte ihtimaller

GÖZLER ÇEKYA MAÇINDA! İHTİMALLER...

Portekiz'e yenilen A Milli Takımımız'da gözler Çekya maçına çevrildi. Turnuvadaki kaderimizi Çekya maçından çıkacak sonuç belirleyecek.

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İşte Çekya maçındaki ihtimaller:

- Galibiyet veya beraberlikte grubu ikinci sırada tamamlayıp son 16 turuna çıkacağız.

- Biz Çekya'ya yeniliriz, Portekiz Gürcistan'a yenilmezse grubu üçüncü sırada tamamlayıp en iyi üçüncülük hesaplarına dahil olacağız. Bu hesapta Çekya grubu ikinci sırada tamamlar.

- Biz Çekya'ya yeniliriz, Gürcistan da Portekiz'i mağlup ederse grupta son sırayı alıp turnuvaya veda edeceğiz. Bu hesapta Çekya veya Gürcistan'dan averajı iyi olan taraf grupta ikinci sırayı alır, 3. sırada kalan ülke ise en iyi üçüncü olma hesabına girer.

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#EURO 2024#Türkiye#Portekiz

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