Portekiz'e karşı ilk 11'de kimler olacak? EURO 2024 iddaa oranları, öne çıkan istatistikler, Montella'nın açıklamaları...

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TÜRKİYE

Gürcistan'ı Mert Müldür, Arda Güler ve Kerem Aktürkoğlu'nun golleriyle 3-1 yenerek EURO 2024 maceramıza başladık.

Hafif sakatlıkları bulunan Ferdi Kadıoğlu ve Kaan Ayhan, ilk 11'de maça başladı; Zeki Çelik son bölümde ufak da olsa süre aldı.

İrfan Can Kahveci maç kadrosunda değildi, İsmail Yüksek riske edilmedi.

TD Vincenzo Montella, İrfan Can Kahveci dışında eksiğimiz olmadığını söylerken; “Arda Güler’in ufak bir yorgunluğu var” eklemesi yaptı.

Portekiz karşısında sağ önde Yunus Akgün'ü görebiliriz.

Gürcistan karşısında maçın bir anından sonra Barış Alper Yılmaz sağ kanada yakın oynamıştı, bu kez daha çok merkezde kalacaktır ve savunma arkası koşular deneyecektir.

Kalede Mert Günok, sol bekte Ferdi, stoperde "Samet Akaydin & Abdülkerim Bardakcı" ikilisi, orta alandan Hakan Çalhanoğlu değişmez.

PORTEKİZ

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Çekya'yı 1-0 geriden gelip 90+2'de bulduğu golle 2-1 yenen Portekiz'de ise eksik yok ancak bazı isimler ilk maça kıyasla yedekte bekleyebilir.

Diago Dalot'yu kesik yiyebilir, Joao Cancelo'yu sağ bekte görebiliriz.

Bu durumda Nuno Mendes sol beke geçip, orta alanda Joao Palhinha'ya yer açılabilir.

Hücumda "Rafael Leao & Cristiano Ronaldo" ortaklığı devam edecektir.

Kalede Diogo Costa, stoperde Ruben Dias, orta alanda Vitinha ve Bruno Fernandes forması garanti diğer isimler...

TD Roberto Martinez, A Milli Takımımız için; "Türkiye'nin kadrosu, genç ve deneyimli oyuncuların karışımı..." dedi.

"Türkiye - Portekiz" EURO 2024 F Grubu maçına Türkiye'nin "En Yüksek" iddaa oranları Misli'de!

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- A Milli Takımımızın son 7 maçının 5'inde "karşılıklı gol" izledik.

- Portekiz'in son 8 maçının 6'sı "2-3 GOL" aralığında sonuçlandı.

- Portekiz'le son 20 yıl içerisinde 3 kez karşılaştık, 1'inde sahadan galibiyetle ayrılmasını bildik. (2M)

- Maçın Alman hakemi Felix Zwayer, bu sezon 34 resmi karşılaşmada görev yaptı. (163 sarı kart - 4 kırmızı kart - 9 penaltı)

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MİSLİ ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç, Canlı Bahis ve Şampiyon Oran seçenekleriyle Misli'nin iddaa bülteninde yer alan bu karşılaşmayı kuponlarına alan Misli üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Portekiz kazanır" oldu!

%32'lik kesim Portekiz'in Bizim Çocuklar'ı yeneceğini düşünüyor...

%17'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve mücadelede en az 3 gol çıkmasını bekliyor.

Misli'den yeni üyelere 50 TL + 50 TL hediye! Detaylar Misli'de... Hemen üye ol!

Bizim Çocuklar, Portekiz'i yenmek için ne yapmalı? Uğur Meleke yorumladı...