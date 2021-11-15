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Portekiz'e büyük şok! Geri dönüş ve bilet Sırbistan'ın: 1-2

#Dünya Kupası#Portekiz#İspanya
Portekize büyük şok Geri dönüş ve bilet Sırbistanın: 1-2

Sırbistan, 1-0 geriye düştüğü maçta Portekiz'i deplasmanda 2-1 mağlup ederek Dünya Kupası biletini alan taraf oldu.

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Portekiz, grubun final maçında 1-0 öne geçmesine karşın Sırbistan'a 2-1 mağlup oldu ve liderliği kaybetti

Konuk ekip, bu galibiyetle birlikte Dünya Kupası'na katılma hakkı kazandı.

Portekiz, 2. dakikada Renato Sanches ile öne geçerken yanıt 33'te Dusan Tadic'ten geldi. Son sözü ise 90'da Mitrovic söyledi.

Sırbistan, 20 puanla Portekiz'i geçerek grubunu ilk sırada tamamlayan taraf oldu.

İSPANYA TEK GOLLE BİLETİ ALDI

İspanya ise 1 puanın yettiği maçta İsveç'i 1-0 mağlup ederek Katar biletini alan taraf oldu.

İspanya puanını 19 yaparak grubu lider tamamladı. İsveç ise 15 puanla ikinci sırada kaldı.

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#Dünya Kupası#Portekiz#İspanya

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