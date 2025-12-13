×
Portekiz'den Rafa Silva iddiası: 'Antrenmanlara çıkmaya başladı çünkü Başkan Serdal Adalı ona bir söz verdi!'

Muhammet ATMAR
Oluşturulma Tarihi: Aralık 13, 2025 11:07

Beşiktaş'ta 2 Kasım - 4 Aralık tarihleri arasında idmanlara çıkmayan Rafa Silva'nın siyah-beyazlıların başkanı Serdal Adalı'dan aldığı bir söz sonrasında yeniden antrenmanlara başladığı iddia edildi.

Beşiktaş'ta uzun süredir devam eden Rafa Silva kasırgası, yıldız oyuncunun geçtiğimiz hafta yeniden antrenmanlara katılmasıyla birlikte durulmuşa benziyordu ancak Portekiz'den gelen iddialar kafa karıştırmaya devam ediyor.

"ADALI TRANSFERDE KOLAYLIK GÖSTERECEĞİNİN SÖZÜNÜ VERDİ"

Record gazetesinin haberine göre; Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Rafa Silva'yla yaptığı görüşmede antrenmanlara geri dönmesi ve Aralık ayındaki maçlarda takıma yardımcı olması şartıyla Portekizli yıldıza Ocak ayındaki ara transfer döneminde takımdan ayrılığı için kolaylık sağlayacağının sözünü verdi.

Haberde Serdal Adalı'nın daha önce Rafa Silva'dan ayrılık için 15 milyon euro bonservis bedeli getirmesini talep ettiği iddia edilirken, yaşananların ardından 'geri adım attığı' yorumu yapıldı.

ÜÇ MAÇ KALDI

Lider Galatasaray'ın 11 puan gerisinde bulunan Beşiktaş yarın deplasmanda Trabzonspor, ardından 20 Aralık'ta ise Rizespor'la karşı karşıya gelecek ve Süper Lig'de ilk yarıyı tamamlayacak.

Siyah-beyazlılar 23 Aralık'ta ise Türkiye Kupası'nda derbi maçta Fenerbahçe'nin konuğu olacak.

Son olarak 2 Kasım'da oynanan Fenerbahçe maçında forma giyen Rafa Silva'nın bu 3 maçta forma giyip giymeyeceği merak konusu.

BENFICA PUSUDA

Öte yandan Benfica'nın süreci bir büyük heyecanla takibi sürdürdüğü ve Rafa'nın serbest kalması durumunda transferi için harekete geçeceği kaydedildi. Rafa Silva'nın da Portekiz'e dönmesi halinde yalnızca Benfica'da oynamak istediği iddia ediliyor.

PERFORMANSI

Beşiktaş formasıyla ilk sezonunda 49 maçta 18 gol - 13 asistlik performans sergileyen Rafa Silva, bu sezon ise 16 maçta 5 gol atıp 3 de asist üretti.

