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Haber Giriş: 06.09.2020 - 08:55 | Son Güncelleme:

Portekiz'den Radamel Falcao için Galatasaray ve transfer açıklaması!

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Portekiz'den Radamel Falcao için Galatasaray ve transfer açıklaması!
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Galatasaray'ın Kolombiyalı forveti Radamel Falcao için eski takımı Porto'dan transfer açıklaması geldi...

Galatasaray'da Radamel Falcao belirsizliği sürüyor... Sarı kırmızılıların ayrılığına sıcak baktığı Kolombiyalı golcünün kısa süre önce Porto'ya döneceği iddia edilmişti.

Portekiz basınında yer alan habere göre Falcao'nun eski takımı Porto, yıldız golcüyü renklerine katmak için kısa süre önce nabız yokladı. Falcao'yu soruşturan Portolu yetkililer, yıldız futbolcunun şartlarını sordu ama geri adım attı.

YÜKSEK MAAŞ GERİ ADIM ATTIRDI

Falcao'nun aldığı yıllık 5 milyon euroluk net maaş, Portekiz temsilcisinin geri çekilmesine neden oldu. Porto yetkililerinin yüksek maaş nedeniyle Falcao transferi için 'imkansız' yorumunda bulundukları kaydedildi.

Koronavirüs nedeniyle maddi zorluklar yaşayan Porto'nun yıllık 5 milyon euro maaşları ödeyemeyeceği, Falcao'yu ancak maaşında büyük bir indirime gitmesi halinde kadrosuna katabileceği belirtildi.

Portekizden Radamel Falcao için Galatasaray ve transfer açıklaması

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