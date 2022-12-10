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Portekiz'den maç sonu 'Arjantin' tepkisi! 'Kupayı verecekler'

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#Dünya Kupası#Portekiz#Fas
Portekizden maç sonu Arjantin tepkisi Kupayı verecekler
Oluşturulma Tarihi: Aralık 10, 2022 21:59

Fas'a 1-0 mağlup olarak Dünya Kupası'na çeyrek finalde veda eden Portekiz cephesi, maç sonunda hakem hakkında sert açıklamalar yaptı.

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2022 Dünya Kupası'nda Fas'a 1-0 mağlup olarak elenen Portekiz cephesinden çarpıcı açıklamalar geldi.

'MESSI'NİN AÇIKLAMALARI...'

Karşılaşmanın Arjantinli hakemini eleştiren Pepe, "Arjantinli bir hakemin maçımızı yönetmesi kabul edilemez. Arjantin - Hollanda maçında yaşananlar ve Messi'nin açıklamalarının ardından Arjantinli bir hakem buraya geliyor. İkinci yarıda oynamamıza izin verilmedi! Hakem, kaleciyle topu oyuna çabuk sokması için iki kez konuştu" dedi.

'KUPAYI VERECEKLERİNE BAHSE GİREBİLİRİM'

Tecrübeli savunma oyuncusu sözlerini, "Her zaman kendi oyunumuzu oynamaya çalışıyoruz. Son dakika kadar savaştık ama başaramadık. Fas, sürekli bizi küçük faullerle durdurmaya çalıştı. Hakem bunlara dikkat etmedi ve Faslı oyunculara uyarmadı. Burada üzüntüyle ayrılıyorum çünkü Dünya Kupası'nı kazanma kapasitemiz vardı. Hakemin sahadaki tavrını gördükten sonra elimdeki her şeyle Arjantin'e kupayı vereceklerine bahse girebilirim" ifadeleriyle tamamladı.

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'ARJANTİNLİ HAKEMİN YÖNETMESİ GARİP'

Portekiz'in orta saha oyuncusu Bruno Fernandes ise "Bu turnuvada Portekizli hakemlerin olmaması ve bu maçta da bir Arjantinli hakemle karşılaşmamız en hafif tabirle garip. Kupayı Arjantin'e verecekler mi bilmiyorum. Şu saatten sonra umurumda da değil aslında" şeklinde konuştu.

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#Dünya Kupası#Portekiz#Fas

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