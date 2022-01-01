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Portekiz'den flaş iddia: 'Benfica Başkanı Rui Costa, Fatih Terim'i istiyor'

#Galatasaray#Benfica#Fatih Terim
Portekizden flaş iddia: Benfica Başkanı Rui Costa, Fatih Terimi istiyor

Portekiz'de yayın yapan Canal 11'in 'Lateral Esquerdo-Sol Kanat' isimli programının yorumcusu Pedro Bouças, Benfica Başkanı Rui Costa'nın Fatih Terim'i istediğini iddia etti.

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Geçtiğimiz hafta teknik direktör Jorge Jesus'la yollarını ayıran ve hoca arayışına başlayan Benfica'nın gündemine Galatasaray'ın teknik patronu Fatih Terim'in geldiği öne sürüldü.

'FATİH TERİM GİBİ...'

Canal 11 adlı TV kanalında yayımlanan 'Lateral Esquerdo-Sol Kanat' isimli programda yorumculuk yapan Pedro Bouças, Benfica’nın geçici olarak takımın başına getirdiği Nelson Verissimo'yu değerlendirirken, "Başkan Rui Costa’nın aklında Jorge Jesus tarzında tecrübeli bir kurt var. Kendisine de hocalık yapan Fatih Terim gibi bir teknik adam Rui Costa’nın futbol anlayışına daha uygun" ifadelerini kullandı.

Bu sözler Portekiz'de geniş yer bulurken, Benfica ile Galatasaray'ın, Portekizli orta saha Gedson Fernandes transferi için de görüştüğü biliniyor.

Hatırlanacağı üzere Fatih Terim, 2000-2001 sezonunda İtalyan ekibi Fiorentina'yı çalıştırırken, Rui Costa da o dönem tecrübeli hocanın öğrencisiydi. 1 Temmuz 2001'de Terim, Milan'a imza atarken, 2 gün sonra da Costa, Milan'a transfer olmuştu.(Fanatik)

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#Galatasaray#Benfica#Fatih Terim

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