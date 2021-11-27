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Portekiz'den dikkat çeken Türkiye analizi! Kuntz'un taktik değişimi, Uğurcan Çakır'a güvenen bir takım, en büyük tehdit...

#Türkiye-Portekiz#Milli Takım#Burak Yılmaz
Portekizden dikkat çeken Türkiye analizi Kuntzun taktik değişimi, Uğurcan Çakıra güvenen bir takım, en büyük tehdit...

A Milli Futbol Takımımızın 2022 Dünya Kupası play-off turu yarı finalinde Portekiz ile eşleşmesi, Türk basını kadar Portekiz basınında da yer buldu. Ülkenin önde gelen spor gazetelerinden A Bola, Milli Takımımızın detaylı bir analizini yaptı.

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A Milli Futbol Takımımızın 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalindeki rakibinin Portekiz olması sonrasında Portekiz basınında Milli Takımımızın analizleri yapılmaya başlandı.

Ülkenin en büyük spor gazetelerinden olan A Bola'da da Türkiye'yi analiz eden bir yazı yayınlandı.

İşte A Bola'daki Türkiye analizi:

Türkiye, 32 maçlık Şenol Güneş döneminin ardından Alman teknik adam Stefan Kuntz ile yeniden yapılanma dönemine girdi.

Futbolculuğunda Bochum, Kaiserslautern, Beşiktaş ve Arminia Bielefeld gibi kulüplerde forma giyen Kuntz, 449 maça çıktığı Bundesliga'da 179 gol attı. 59 yaşındaki çalıştırıcı, Türkiye'deki görevinden önce Almanya'nın U21 takımını çalıştırıyordu. Türkiye'deki dönemi 1-1'lik Norveç maçıyla başlayan Kuntz, ardından 3 maçta 3 galibiyet aldı.

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"4'LÜ SAVUNMADAN VAZGEÇMİYOR"

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Stefan Kuntz, son zamanlarda moda haline gelen üçlü savunmayı kullanmanın aksine klasik 4'lü savunmadan vazgeçmiyor. Savunmada iki bek ve iki merkez olmak üzere 4 oyuncu kullanan Alman teknik adam, Norveç ve Letonya maçına 4-1-4-1 formatında çıkmıştı, ardından Cebelitarık ve Karadağ maçlarında 4-4-2'ye döndü.

Türkiye, taktik değişikliğine rağmen grupta liderliği Hollanda'dan alamasa da zorlu son bölümü iyi geçerek Norveç'i geride bıraktı ve 21 puanla ikinci sırayı alarak play-off oynamaya hak kazandı.

"UĞURCAN ÇAKIR'A GÜVENEN BİR TAKIM"

Bireysel kaliteden bahsedecek olursak Türkiye, şu anda Süper Lig'in lideri olan Trabzonspor'un kaptanlığını da yapan kalecisi Uğurcan Çakır'a(piyasa değeri 17 milyon Euro) güvenen bir takım.

Savunmada iki etkileyici isim var. Bu yıldızlardan biri Leicester City forması giyen Çağlar Söyüncü, (Piyasa değeri en az 45 milyon Euro), diğeri ise Atalanta'dan Merih Demiral(Piyasa değeri 28 milyon Euro. Beklerde ise Lille forması giyen Zeki Çelik, 22 yaşındaki genç potansiyel Mert Müldür ve tecrübeli Caner Erkin var. Mert Müldür sağda ve solda oynayabiliyor.

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"ORTA SAHA YILDIZLARLA DOLU"

Türkiye'nin orta sahasına baktığımızda önemli isimlerin olduğunu görüyoruz. Inter'in yıldızı Hakan Çalhanoğlu bunlardan en önemlisi. (Piyasa değeri 30 milyon Euro) Feyenoord'dan Orkun Kökçü, sakatlığı sebebiyle son maçlarda oynayamasa da Ozan Tufan, Trabzonsporlu Berat Özdemir, Galatasaray'dan Berkan Kutlu.

Sol kanat Galatasaray'ın yükselen yıldızı Kerem Aktürkoğlu'na emanet, sağ kanatta ise Roma'dan Marsilya'ya transfer olan Cengiz Ünder bulunuyor. Cengiz bu sezon 15 maçta 5 gol attı. Kerem'in ise Galatasaray'da 6, Milli Takım'da ise 3 golü var.

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"EN BÜYÜK TEHDİT BURAK YILMAZ"

Türkiye'nin forvetlerine baktığımızda en büyük tehdit olarak Burak Yılmaz karşımıza çıkıyor. Fransa'nın son şampiyonu Lille'de Jose Fonte, Tiago Djalo, Xeka ve Renato Sanches gibi Portekizli futbolcularla birlikte oynuyor Burak. Onun yanında ise Beşiktaş'tan tecrübeli Kenan Karaman ve Fenerbahçe'den Serdar Dursun yer alıyor.

İKİ ÜLKE ARASINDAKİ MAÇLAR

Portekiz ile Türkiye, tarihte5'i resmi olmak üzere 8 kez karşı karşıya geldi. Portekiz 6 galibiyet aldı, Türkiye ise iki özel maçı kazandı. İlk maç 1955'Te Türkiye'de oynandı ve Portekiz 3-1 kazandı. Son maç ise 2012'de Luz Stadı'ndaydı ve bu özel maçı da Türkiye 3-1 kazandı.

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Editör notu: A Bola'da yer alan analizi doğrudan aktardığımız için yapılan bazı hatalara burada yer vermek isteriz.

-Mert Müldür'ün takımı Salernitana olarak yazılmış, doğrusu Sassuolo
-Kenan Karaman'ın ismi Renan Karaman yazılmış
-Serdar Dursun'un takımı Galatasaray olarak yazılmış

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#Türkiye-Portekiz#Milli Takım#Burak Yılmaz

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