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Portekiz'de Türk modası! Sporting yeni yıldız adayının peşinde

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#Transfer#Sporting#Aral Şimşir
Portekizde Türk modası Sporting yeni yıldız adayının peşinde
Oluşturulma Tarihi: Ocak 25, 2025 15:19

Portekiz devi Sporting, Midtjylland forması giyen Türk futbolcu Aral Şimşir'in transferi için harekete geçti.

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Türk futbolcuların Portekiz Ligi'ndeki başarılı performansları dikkat çekerken Sporting de gözünü Türk bir yıldıza dikti.

Record gazetesinin haberine göre; Hücum hattını güçlendirmek isteyen Sporting, Midtjylland forması giyen Türk sol kanat oyuncusu Aral Şimşir için transfer görüşmelerine başladı.

22 yaşındaki genç futbolcunun Sporting'in aradığı tüm özelliklere sahip bir profilde olduğu; genç yaşı, yeteneği ve ve birden fazla mevkide forma giyebiliyor olması sebebiyle ileride yüksek bir bonservis kazandırma potansiyeli olduğuna inanılıyor.

Portekizde Türk modası Sporting yeni yıldız adayının peşinde

RESMİ TEKLİF İÇİN OYUNCU SATIŞI BEKLENİYOR

Sporting'in satış listesine koyduğu Marcus Edwards'ı gönderdikten sonra Aral Şimşir için resmi teklif yapacağı belirtiliyor.

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Aral gibi sol kanat oyuncusu olan Edwards'ın ismi de başta Beşiktaş olmak üzere Türk kulüpleriyle anılıyor.

23 MAÇTA 12 GOLLÜK KATKI

Aral Şimşir, bu sezon kırmızı-siyahlı formayla tüm kulvarlarda 23 maça çıkarken takımına 12 gollük katkı (6 gol - 6 asist) sağladı.

Aral'ın alt yapısından yetiştiği Midtjylland ile 3.5 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.

MİLLİ TAKIM TERCİHİNİ TÜRKİYE'DEN YANA KULLANDI

Milli takım tercihini Türkiye'den yana kullanan Aral Şimşir, Ümit Milli Takım formasıyla bugüne dek 7 maça çıktı ve 1 asist yaptı.

 
 
 
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FC Midtjylland (@fcmidtjylland)'in paylaştığı bir gönderi

PORTEKİZ LİGİ'NDEKİ TÜRK OYUNCULARIN PERFORMANSLARI

Portekiz Ligi'nde forma giyen Türk futbolcuların şu ana dek sergiledikleri performans şu şekilde:

  • Kerem Aktürkoğlu (Benfica) : 26 maç, 10 gol, 7 asist
  • Orkun Kökçü (Benfica) : 28 maç, 5 gol, 5 asist
  • Güven Yalçın (Arouca) : 13 maç, 4 gol, 1 asist
  • Demir Ege Tıknaz (Rio Ave) : 15 maç, 2 asist
  • Deniz Gül (Porto) : 11 maç, 2 gol

 

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#Transfer#Sporting#Aral Şimşir

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