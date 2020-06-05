Portekiz'de TEK MAÇ ve CANLI BAHİS bir arada! iddaa'da oynanması gereken...

Bu bir ilandır

AVES - BELENENSES

Salgın öncesindeki son 5 maçtan sadece 1 puan çıkartabilen Aves, salgın dönüşündeki ilk maçta Belenenses'e karşı 3 eksikle sahada olacak.

Porto çıkışlı kanat oyuncusu Ruben Macedo ve Brezilyalı ön libero Luiz Fernando cezalı. Yerlerine Ruben Oliveira ve Tshibola'nın oynaması bekleniyor.

Fransız kaleci Quentin Beunardeau da takımdan ayrıldı. Kasım 2019 ile Şubat 2020 arasında 3 aylık maaşını alamadığı için yasal yollara başvurup serbest statüye geçti. Eldivenler Raphael Aflalo'ya emanet...

Belenenses ise 4 maçlık yenilmezlik serisiyle araya gitmişti. Ligdeki son 4 maçta 10 puan toplamışlar ve alt sıralardan puan tablosunun ortasına doğru yola çıkmışlardı.

Salgın öncesinde sakatlığı bulunan sol bek Francisco Varela ve stoper Tomas Ribeiro henüz iyileşmedi.

TD Armando Gonçalves Teixeira, namıdiğer Petit, takımın başındaki ilk 4 maçında zorlanmıştı ama tam işler rayına oturmuş gözükürken koronavirüs araya girdi.

"Ara öncesi iyi bir grafik çizmiştik, bunu elbette devam ettirmek istiyoruz ama fiziksel defolarımızın olacağı da aşikar. Keşke federasyon 5 oyuncu değişikliği hakkını vermiş olsaydı..."

CANLI BAHİS'TE ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- İki takım arasında Aves'in ev sahipliğinde oynanan son 5 maçı Aves kazandı!

- İki takım arasındaki son 5 lig maçı "2.5 ÜST" bitti, 4'ü "KG VAR" oldu.

- Belenenses, ara öncesindeki son 3 lig maçında kalesini gole kapatmıştı.

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Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Portekiz Primeira Liga mücadelesini kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Belenenses kazanır" oldu!

%22'lik kesim seyircisiz oynanacak maçta deplasman ekibine güveniyor.

%11'lik kesim ise banko kuponlarına "1.5 ÜST" tercihini koymuş ve karşılaşmada en az 2 gol bekliyor.

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Portekizli yıldız Bernardo Silva'nın Litvanya'ya attığı golü hatırlayalım...