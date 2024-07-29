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Portekiz'de Rafa Silva'ya büyük övgü: Harikaydı | Sezona damga vuracak

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#Beşiktaş#Rafa Silva#Portekiz
Portekizde Rafa Silvaya büyük övgü: Harikaydı | Sezona damga vuracak
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 29, 2024 15:45

Beşiktaş’ın Gençlerbirliği ile oynadığı maçta yeni transferlerden Rafa Silva, Portekiz basınında gündem oldu.

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Galatasaray ile oynayacağı Süper Kupa müsabakası öncesi hazırlıklarına devam eden Beşiktaş, Gençlerbirliği ile oynadığı hazırlık maçında 2-0 galip gelmişti.

Gençlerbirliği karşısında Beşiktaş'ın gollerini yeni transfer Rafa Silva kaydetmiş ve Portekizli futbolcu maçın adamı olmuştu.

Yıldız oyuncusunun sergilediği performans ülkesi Portekiz'in de gündemine oturdu.

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"GEDSON İLE BİRLİKTE HARİKAYDI"

O Jogo'nun haberinde Rafa Silva'nın Gedson Fernandes ile birlikte harika bir oyun sergilediklerine vurgu yapıldı.

Portekizde Rafa Silvaya büyük övgü: Harikaydı | Sezona damga vuracak

Silva'nın da karşılaşmada yıldızlaştığı ve sezon genelinde takımına önemli katkı sağlayacağı ve Süper Lig'e damga vuracağı kaydedildi.

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Beşiktaş, bonservis bedeli ödemeden kadrosuna dahil ettiği Portekizli hücum oyuncusu ile 30 Haziran 2027 tarihine kadar sürecek bir anlaşmaya varmıştı.

Beşiktaş'ın Galatasaray ile karşılaşacağı Süper Kupa finali 3 Ağustos Cumartesi günü 20.45'te Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanacak.

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#Beşiktaş#Rafa Silva#Portekiz

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