Portekiz'de Rafa Silva'ya büyük övgü: Harikaydı | Sezona damga vuracak

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Galatasaray ile oynayacağı Süper Kupa müsabakası öncesi hazırlıklarına devam eden Beşiktaş, Gençlerbirliği ile oynadığı hazırlık maçında 2-0 galip gelmişti.

Gençlerbirliği karşısında Beşiktaş'ın gollerini yeni transfer Rafa Silva kaydetmiş ve Portekizli futbolcu maçın adamı olmuştu.

Yıldız oyuncusunun sergilediği performans ülkesi Portekiz'in de gündemine oturdu.

"GEDSON İLE BİRLİKTE HARİKAYDI"

O Jogo'nun haberinde Rafa Silva'nın Gedson Fernandes ile birlikte harika bir oyun sergilediklerine vurgu yapıldı.

Silva'nın da karşılaşmada yıldızlaştığı ve sezon genelinde takımına önemli katkı sağlayacağı ve Süper Lig'e damga vuracağı kaydedildi.

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Beşiktaş, bonservis bedeli ödemeden kadrosuna dahil ettiği Portekizli hücum oyuncusu ile 30 Haziran 2027 tarihine kadar sürecek bir anlaşmaya varmıştı.

Beşiktaş'ın Galatasaray ile karşılaşacağı Süper Kupa finali 3 Ağustos Cumartesi günü 20.45'te Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanacak.