Portekiz'de Kerem Aktürkoğlu'na büyük övgü: Kim aldıysa teşekkür ediyorum

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Galatasaray’dan Benfica’ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu, ilk maçında sergilediği futbol ve attığı golle Portekiz’de günün adamı oldu. Takımının Santa Clara’yı 4-1 yendiği karşılaşmanın 27. dakikasında Orkun Kökçü’nün pasında akıl dolu bir vuruşla topu filelere gönderen milli futbolcu, hem teknik direktörü Bruno Lage’den hem de basından övgüler aldı.

Lage, maç sonrası, “Kerem Aktürkoğlu’nun transferinde katkınız var mı?” sorusuna, “Hayır, bir katkım yok. Onu kim seçtiyse ona teşekkür ederim. Böyle agresif kanat oyuncularını severim” cevabını verdi.

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RECORD: O BİR BÜYÜCÜ

Portekiz medyasının Kerem ile ilgili yorumları ise şöyle:

Record: Aktürkoğlu 12 milyon Euro’ya nasıl geldi? O bir büyücü!

O Jogo: Aktürkoğlu ilk golünü attı ve Harry Potter sevincini yaptı.

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A Bola: Orkun Kökçü ile Kerem Aktürkoğlu arasındaki Türk Hava Yolları hava bağlantısı Gabriel Batista’yı ustaca atlattı.

Diario Noticias: Aktürkoğlu, Kökçü ve Di Maria’nın iyi performanslarıyla Lage istediğini aldı.