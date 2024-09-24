Portekiz'de Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü fırtınası! Milli yıldızlardan tam 10 gol katkısı

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Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün formasını giydiği Benfica, Portekiz Süper Ligi'nde 6. hafta mücadelesinde konuk olduğu Boavista'yı 3-0 mağlup etti.

Benfica'nın ilk golü 11. dakikada Vangelis Pavlidis'ten gelirken asisti yapan isim Kerem Aktürkoğlu oldu.

Harika çalımlarla ceza sahası sol çaprazından çizgeye inen Kerem, pasını Vangelis Pavlidis'e çıkardı, Yunan oyuncu skoru 1-0'a getirdi.

Bu golün ardından 31. dakikada bu kez milli oyuncu Orkun Kökçü ile golü bulan Benfica'da asist bir kez daha Kerem Aktürkoğlu'ndan geldi. Benfica, 90+1'de Cabral'ın golüyle skoru 3-0 yaptı ve maçta 3 puanla ayrıldı.

🇹🇷 Kerem Aktürkoğlu’nun asistipic.twitter.com/k4jwQO7705 —Spor Arena (@sporarena) September23, 2024

PORTEKİZ'DE KEREM VE ORKUN RÜZGARI

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Portekiz kariyerine muhteşem bir başlangıç yapan Kerem Aktürkoğlu, ilk lig maçında Santa Clara ağlarını havalandırırken Şampiyonlar Ligi'nde ise Kızılyıldız'a golünü atmıştı.

Benfica ile üçüncü maçına Boavista karşısında çıkan Kerem Aktürkoğlu, Vangelis Pavlidis ve Orkun Kökçü'nün gollerinde asist yaparak 2 gol ve 2 asiste ulaştı.

ORKUN'DAN 6 GOLE KATKI

Bu sezon Benfica formasıyla 6 Portekiz Süper Ligi ve 1'i Şampiyonlar Ligi olmak üzere toplamda 7 karşılaşmaya çıkan Orkun Kökçü, toplam 6 gole etki etti.

Şampiyonlar Ligi'nde Kerem'le birlikte Kızılyıldız ağlarını havalandıran Orkun, ligde ise 2 gol ve 3 asistlik katkı verdi.

Benfica'nın 1-0 kazandığı Estrela maçında galibiyet golünü atan 23 yaşındaki orta saha, Casa Pia maçında 1, Santa Clara müsabakasında ise 2 asistlik performans sergiledi.

Son olarak Kerem'in asistinde Boavista ağlarını sarsan Orkun, toplamda 3 gol ve 3 asiste ulaştı.

Milli futbolcularımız Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü, Benfica formasıyla toplamda 10 gole etki ederek Portekiz temsilcisine büyük katkı sağladı.