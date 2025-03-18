Portekiz'de Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü fırtınası! Manşet oldular

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Benfica forması giyen Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü, Portekiz’in 1 numaralı gazetesi A Bola’da manşetleri süsledi.



Haberin başında “Aktürkoğlu ve Kökç, takımda en çok gol atan 3. Ve 4. İsimler. Birlikte, Benfica’nın gol yükünün yüzde 35’ini oluşturdular” denildi.



Haberin devamı şu şekilde oldu;

Maçın ilk golünü yaratıcı orta saha oyuncusu (Orkun) kaydederken, yedek kulübesinden oyuna giren kanat oyuncusu da (Kerem) üçüncü golü atarak Kartallar'a üç puanı getirdi.



Özellikle oyun kurma aşamasında teknik direktörün stratejisinde giderek daha önemli bir rol üstlenen Orkun Kökçü, fark yaratmayı da ihmal etmiyor. Benfica’nın 10 numarası, bu sezon 41 maçta 10 gol atarken, 36'sını ilk 11'de oynadığı maçlarda kaydetti. Ayrıca 6 asist yaptı.

"24 yaşında ama harika bir çocuk. Sakalı var, daha yaşlı ve daha asık suratlı görünüyor ama öyle değil.” dedi Teknik direktör Bruno Lage, Boavista maçının ardından yaptığı açıklamada.

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Lage, konuşmasına şöyle devam etti: “Oyuncu olarak anlaşılması kolay ama insan olarak biraz gizli ve yaptığı işten çok mutlu, biz de onun yanındayız.”

Pazar günü, Benfica'nın Rio Ave karşısındaki üçüncü golünün ardından yedek kulübesine koşan Kökçü, galibiyeti getiren golü atan vatandaşı Kerem Aktürkoğlu’na koştu. Golü beraber kutladılar.

74. dakikada oyuna dahil olan Aktürkoğlu, 81. Dakikada gol sevinci yaşadı. Bu sezon takımda en çok gol atan üçüncü isim olan Pavlidis (20) ve Di María'nın (14) ardından, Kökçü’nün (10) önünde yer alan oyuncu, 39 maçta 12 gol attı ve 30 maçta ilk 11'de başladı. 7 asisti var.

Aktürkoğlu, ligin 9. haftasında Estádio da Luz'da 5-0 kazandıkları maçta 3 gol attığı rakibi Rio Ave karşısında bir kez daha mutluluğunu dile getirdi.

Türkler, gol ve asist toplamında 35 gol kaydetti. Bu da Benfica’nın şu ana kadar tüm müsabakalarda attığı 100 golün tam yüzde 35'ine denk geliyor.

Orkun’un 2028'e kadar (150 milyon avro serbest kalma bedeli) ve Kerem Aktürkoğlu'nun da 2029'a kadar (60 milyon avro serbest kalma bedeli) sözleşmesi bulunuyor ve her ikisi de Benfica’daki performanslarını geliştirmeye devam ediyor.