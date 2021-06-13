Portekiz'de Joao Cancelo, EURO 2020 kadrosundan çıkartıldı! Koronavirüs...

Portekiz Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, rutin yeni tip koronavirüs test sonucu pozitif çıkmasının ardından karantinaya alınan Cancelo'nun kadrodan çıkarıldığı ve yerine Manchester United'ın kadrosunda yer alan Diogo Dalot'un dahil edildiği belirtildi.

Geçen sezon Milan'da kiralık olarak forma giyen 22 yaşındaki Dalot, görev verilmesi halinde ilk kez bu turnuvada milli forma heyecanını yaşayacak.

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