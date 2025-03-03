Portekiz'de gündem oruç tutacak futbolcular! Zorlu fikstür üzerinden Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü tartışması

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Portekiz basını, Benfica’nın zorlu fikstürünü mercek altına aldığı haberinde Kerem Aktürkoğlu, Orkun Kökçü, Zeki Amdouni ve Adrian Bajrami’nin Ramazan ayında oruç tutmalarını vurguladı.

ZORLU FİKSTÜR ÖNCESİ GÜNDEM ORUÇ TUTAN FUTBOLCULAR

Portekiz'in önde gelen spor gazetelerinden A Bola, Benfica'da top koşturan milli futbolcularımızdan Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu ile Zeki Amdouni, Adrian Bajrami'nin oruç tutacak olmasını gündeme taşıdı.

Söz konusu 4 oyuncunun oruç tutacak olması Benfica'nın zorlu fikstüre girerken oyuncuların performansına etki edebileceği altını çizilirken haberde; "Müslümanlar bu cuma günü Ramazan ayına başladı ve 30 Mart'a kadar gün doğumundan gün batımına kadar hiçbir şey yiyip içmeyecekler. Bu durum, yaşam biçiminde önemli bir değişikliğe yol açabilir." ifadeleri kullanıldı.

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BRUNO LAGE OLUMSUZ BİR ETKİ OLMAYACAĞINI DÜŞÜNÜYOR

Haberin devamında ise Benfica teknik direktör Bruna Lage ise futbolcularına güvendiğini dile getirilerek; "Türk asıllı Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu, İsviçre doğumlu ancak Türk vatandaşlığı da bulunan Zeki Amdouni ve İsviçre kökenli olup Arnavut vatandaşlığı da olan Adrian Bajrami, Ramazan ayı boyunca oruç tutacak. Bu dönemde Benfica, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona ile oynayacağı son 16 turu maçları ve ligde Nacional ve Rio Ave ile yapacağı karşılaşmalar gibi zorlu bir fikstüre sahip. Teknik direktör Bruno Lage, bu oyuncuların deneyimlerine güveniyor ve Ramazan'ın fiziksel durumlarına olumsuz bir etkisi olmayacağını düşünüyor." ifadeleri yer aldı.

KEREM VE ORKUN'A AYRI PARANTEZ

Öte yandan Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu'na ise ayrı bir parantez açan gazete, "Özellikle bu ikilinin en çok kullanılanlar arasında olması, teknik ve sağlık birimlerini konuya daha yakından bakmaya sevk edebilir." şeklinde yazdı.

SON 16 TURUNDA RAKİP BARCELONA

Portekiz Ligi'nde lider Sporting Lizbon ile aynı puanda ikinci sırada yer alan Benfica, UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda Perşembe günü sahasında Barcelona ile karşı karşıya gelecek. Daha sonrasında ise Nacional ile sahasında oynayacak olan Portekiz ekibi, 11 Mart tarihinde İspanya'ya rövanş için uçacak.

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KEREM AKTÜRKOĞLU VE ORKUN KÖKÇÜ'NÜN RAKAMLARI

Sezon başında Galatasaray'dan Benfica'ya imza atan ve yaptığı hızlı başlangıçla birlikte ülke gündemine damgasını vuran Kerem Aktürkoğlu, bu sezon çıktığı 35 maçta 11 kez gol sevinci yaşarken, 6'da asist katkısında bulundu.

Benfica formasıyla ikinci sezonunu geçiren Orkun Kökçü ise çıktığı 37 karşılaşmada 8 gol, 5 asist yaparak toplam 13 gole direkt katkı sağladı.