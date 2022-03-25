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Portekiz'de Fernando Santos'tan Türkiye maçı sonrası penaltı yorumu: 'Her şey değişebilirdi'

#Milli Takım#Fernando Santos#Portekiz
Portekizde Fernando Santostan Türkiye maçı sonrası penaltı yorumu: Her şey değişebilirdi

Portekiz Milli Takımı'nın teknik direktörü Fernando Santos, A Milli Takım'ı 3-1 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

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A Milli Takım'ı 3-1 yenerek 2022 Dünya Kupası play-off turunda finale yükselen Portekiz'de teknik direktör Fernando Santos, maç sonunda açıklamalar yaptı.

İşte Fernando Santos'un sözleri;

Türkiye'ye karşı stratejim işledi. Cristiano Ronaldo gol atamadı ama Türkiye'yi rahatsız etti. Ronaldo alan açtı, diğer oyuncularımız rahatça gol attılar

GERÇEKTEN ÇOK ZORDU

Penaltı anı çok zordu. O dakikaya kadar oyunu kontrol ettik. 15 dakika kadar Türkiye oyunu dengeledi ve o arada da penaltı oldu. O penaltı anı gerçekten çok zordu. 2-2 olsa, her şey değişebilirdi

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#Milli Takım#Fernando Santos#Portekiz

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