Portekiz'de Cristiano Ronaldo'nun Türkiye gerçeği! Volkan Demirel'in o sözleri akıllara geldi

Haberin Devamı

Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası play-off turunda Türkiye'nin rakibi Portekiz olurken Cristiano Ronaldo'nun dikkat çeken bir istatistiği ortaya çıktı.

Portekiz Milli Takımı ile toplamda 184 maça çıkarak bu alanda ülkesinde zirvede yer alan Cristiano Ronaldo, tam 115 gole imza attı.

UEFA üyesi 54 ülkenin 34'ünün ağlarını sarsmayı başaran Cristiano Ronaldo, Türkiye'ye ise gol atma başarısı gösteremedi.

Ronaldo, 2012'de oynanan ve Türkiye'nin 3-1 üstünlüğü ile sona eren maçta kaleci Volkan Demirel'i penaltı atışında geçememişti.

VOLKAN DEMİREL O KURTARIŞI ANLATTI

Maçtan sonra kurtardığı penaltıyı değerlendiren Volkan Demirel, "İçimden sol köşeye hamle yapmak geldi. Kaleciler beni daha iyi anlayacaktır. Neuer'e diğer köşeye atmış ve kaçırmıştı. Diğer köşeye atar diye düşündüm. Ronaldo tartışmasız dünyanın en iyi futbolcularından. Onun penaltısını kurtarmak benim için gurur verici" şeklinde konuşmuştu.