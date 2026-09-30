Portekiz'de Cristiano Ronaldo depremi: Kampı terk etti, milli takımı bırakabilir!

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UEFA Uluslar Ligi A Ligi 4. Grup'ta üçüncü maçında yarın deplasmanda Danimarka ile karşılaşacak Portekiz Milli Takımı'nda Cristiano Ronaldo krizi yaşanıyor.

MARCA'nın haberine göre; Cristiano Ronaldo, teknik direktör Jorge Jesus'un açıklamalarının ardından milli takım kampından ayrıldı. Yıldız futbolcu, kaptanı olmasına rağmen Portekiz Milli Takımı kariyerini noktalayabilir.

JESUS NE SÖYLEMİŞTİ?

Jorge Jesus, son 3 saha antrenmanında yer almayan Ronaldo ile yaptığı görüşmenin ardından basın toplantısında, "Cristiano'ya Norveç ve Danimarka maçlarında oynamayacağını söyledim. Eğer ona 30 dakika ihtiyacım olursa oyuna girer, olmazsa girmez. Hiçbir oyuncu kararımı değiştiremez. Ne o ne de başka biri. Hiçbir başkan da. Asla." ifadelerini kullanmıştı.

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KRİZ NASIL BAŞLADI?

Her şey Portekiz'in Norveç ile oynadığı Uluslar Ligi maçında başladı.

Jorge Jesus, Cristiano Ronaldo'yu maça ilk 11'de başlatmadı. Portekiz mücadeleyi 2-1 kazanırken Ronaldo yedek kulübesinde kaldı ve oyuna giremedi. Böylece yıldız futbolcu uzun yıllar sonra ilk kez bir milli maçta süre alamadı.

Ronaldo'nun maç sonrası doğrudan soyunma odasına gitmesi ve sonraki antrenmanlarda takımdan ayrı kalması Portekiz basınında büyük yankı uyandırdı. Portekiz Futbol Federasyonu Başkanı Pedro Proença'nın da durumu görüşmek için kampa geldiği bildirildi. Ancak görüşmelere rağmen Ronaldo'nun kamptan ayrılması krizi yeniden alevlendirdi.

RONALDO DA AÇIKLADI: "EVET KAMPI TERK ETTİM! UYGUN ZAMANDA NEDENLERİNİ HALKIMIZA ANLATACAĞIM"

Cristiano Ronaldo, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada çıkan haberlerin doğru belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Milli Takım teknik direktörü Jorge Jesus'un basın toplantısının ardından, Portekiz Futbol Federasyonu Başkanı Pedro Proença ile yaptığım görüşme sonrasında Milli Takım kampını terk etmeye karar verdim. Uygun zamanda, milli takımdan ayrılmama yol açan nedenleri tüm Portekiz halkına anlatacağım. Ben her zaman kendimi buna adadım. Şimdi ise Portekiz'e ve tüm takım arkadaşlarıma iyi şanslar dileme zamanı!"

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MİLLİ TAKIM PERFORMANSI

Portekiz Milli Takımı ile bugüne dek 234 maça çıkan Cristiano Ronaldo, 146 gol atıp 45 de asist üretti.

Cristiano Ronaldo, Portekiz Milli Takımı tarihinin hem en çok maça çıkan hem de en çok gol atan oyuncusu konumunda.