×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL EURO 2024 PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriEuro 2024 Haberleri

Portekiz'de Cristiano Ronaldo deliye döndü

Güncelleme Tarihi:

#Euro2024#Cristiano Ronaldo#Portekiz
Portekizde Cristiano Ronaldo deliye döndü
Oluşturulma Tarihi: Haziran 26, 2024 23:32

Avrupa Futbol Şampiyonası F Grubu son maçında Gürcistan ile karşılaşan Portekiz'de Cristiano Ronaldo çılgına döndü.

Haberin Devamı

Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) Türkiye'nin grubunda yer alan Gürcistan ve Portekiz karşı karşıya geldi.

Portekiz gruptan lider çıkmayı garantilerken tur mücadelesi veren Gürcistan ilk devreyi önde kapattı.

Müsabakanın ilk devresinde Portekiz penaltı bekledi ancak devam kararı çıktı.

Cristiano Ronaldo, maçın 28. dakikasındaki pozisyonda rakibiyle giriştiği ikili mücadelenin ardından çekildiğini belirterek penaltı itirazı yaptı.

Hakem oyunu devam ettirirken Ronaldo'yo itirazları nedeniyle sarı kart verdi.

Çok sinirli olduğu gözlenen Cristiano Ronaldo ilk devrenin bitiş düdüğüyle birlikte itirazlarını sürdürdü.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Euro2024#Cristiano Ronaldo#Portekiz

BAKMADAN GEÇME!