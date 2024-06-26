Portekiz'de Cristiano Ronaldo deliye döndü

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Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) Türkiye'nin grubunda yer alan Gürcistan ve Portekiz karşı karşıya geldi.
Portekiz gruptan lider çıkmayı garantilerken tur mücadelesi veren Gürcistan ilk devreyi önde kapattı.
Müsabakanın ilk devresinde Portekiz penaltı bekledi ancak devam kararı çıktı.
Cristiano Ronaldo, maçın 28. dakikasındaki pozisyonda rakibiyle giriştiği ikili mücadelenin ardından çekildiğini belirterek penaltı itirazı yaptı.
Hakem oyunu devam ettirirken Ronaldo'yo itirazları nedeniyle sarı kart verdi.
Çok sinirli olduğu gözlenen Cristiano Ronaldo ilk devrenin bitiş düdüğüyle birlikte itirazlarını sürdürdü.