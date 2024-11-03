Portekiz'de 100 milyon euroluk Kerem Aktürkoğlu harekatı! Görüşmeler başlayacak...

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Galatasaray'dan 12 milyon Euro bedelle Benfica'nın yolunu tutan Kerem Aktürkoğlu, gösterdiği performansla parmak ısırtıyor. Kısa sürede takımının en önemli isimlerinden olmayı başaran milli futbolcu, hem teknik heyetin hem de taraftarların kalbini fethetmeyi başardı.

Son olarak Benfica'nın Portekiz Süper Ligi'nde karşılaştığı Farense'yi deplasmanda 2-1 mağlup ettiği maçta 2 asistle oynayan Kerem, maçın yıldızı oldu.

8 GOL, 4 ASİST

Benfica formasıyla UEFA Şampiyonlar Ligi ve Portekiz Ligi'nde toplamda 8 gole ulaşan Kerem Aktürkoğlu, Farense maçında 2 asist birden yaparak asist sayısını da 4'e çıkarmayı başardı.

Kerem, Portekiz Ligi’nde; Santa Clara ve Gil Vicente’ye, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde ise; Kızılyıldız, Atletico Madrid ve Feyenoord’a 1’er gol atmıştı. Rio Ave ağlarına 3 gol birden gönderen 26 yaşındaki oyuncu, ligde sadece Boavista’ya gol atamadı.

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GÖRÜŞMELER BAŞLAYACAK

Benfica'ya transfer olduktan sonra Portekiz'i ayağa kaldıran Kerem Aktürkoğlu için Portekiz basınından flaş bir iddia ortaya atıldı

Glorioso 1904'ün haberine göre; Benfica yönetimi, milli yıldızın şu anda 60 milyon euro olan fesih maddesini artırmayı hedefliyor.

100 MİLYON EUROLUK HAREKAT

Kerem Aktürkoğlu'nun çılgın performansının ardından serbest kalma bedelinin 100 milyon euroya çıkarılmasının gündemde olduğu belirtilirken, görüşmelerin kısa süre içerisinde başlayacağı vurgulandı.

AVRUPA DEVLERİ PEŞİNDE

Ayrıca 26 yaşındaki yıldız oyuncu için pek çok dev takımın devrede olduğu belirtildi. Kerem'i takip eden takımların başında Premier Lig ekibi Manchester United'ın geldiği ifade edildi. İngiliz devinin başarılı hücumcuyu 40 milyon euro bonservis karşılığında kadrosuna katmak istediği öğrenildi.

12 MİLYON EURO ÖDENMİŞTİ

Benfica, yaz transfer döneminde 26 yaşındaki oyuncu için Galatasaray'a 12 milyon Euro ödemiş ve bir sonraki satışın karından %10 pay vermişti.