Portekiz - Türkiye maçında Türkiye'nin kazanma formülü! Kerem Aktürkoğlu, Cengiz Ünder ve Yunus Akgün...

A Milli Takımımız, tarihinin en önemli maçlarından birine bu akşam çıkıyor. 2022 Dünya Kupası Elemeleri play-off turunda Portekiz ile Türkiye, Porto'da bulunan Dragao Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. TSİ 22:45'te başlayacak maçı kazanan taraf play-off finaline yükselecek.

Hürriyet yazarı Uğur Meleke, Portekiz - Türkiye maçı öncesinde zorlu rakip karşısında şansımızı ve olası oyun planımızı kaleme aldı.

KAZANMA FORMÜLÜ: CENGİZ, KEREM, YUNUS

A Milli Takım’ı Portekiz karşısında zor bir görev bekliyor ancak imkansız değil. Portekiz’in Cristiano Ronaldo’nun yanı sıra Bruno Fernandes, Bernardo, Felix, Jota, Leao ve Moutinho gibi süperstarları var. Ancak mükemmel bir takım oldukları şüpheli. Eleme grubunda Sırbistan’ın ikinci yarıda yaptığı gibi hızlı geçişler ve kanat hücumlarıyla Portekiz’i bizim de çok zor durumlara düşürebileceğimize inanıyorum ben.

Eleme grubunda iç sahada İrlanda’ya karşı %72, Azerbaycan ve Lüksemburg’a karşı %66 ile topla oynamışlar. Muhtemelen bize karşı da maç boyunca vitesi ellerinde tutmak isteyecekler, pasla çıkacaklar, önde baskı yapacaklar. Dias, Pepe ve Cancelo’suz savunmada dengesiz yakalanmaları da muhtemel. Bence Cengiz-Kerem-Yunus ileri üçlüsü ve 4-6-0’la çok zor durumlara düşürebiliriz bu Portekiz’i.

Direkt gidemediler çünkü...

Ronaldo futbol tarihinde milli formayla en çok gol atan futbolcu. Fernando Santos, Dünyanın en deneyimli milli takım hocalarından biri. Ve Avrupa şampiyonu. Kadrolarında Ronaldo’nun yanı sıra Bruno Fernandes, Bernardo, Felix, Jota, Leao ve Moutinho gibi süperstarları var. Ancak bu olağanüstü kadronun da kendi grubundan Dünya Kupası bileti alamamasının bir sebebi var. Çok iyi bir oyuncu grubu oldukları kesin. Ama mükemmel bir takım oldukları şüpheli. Eleme grubunun son maçında Sırbistan’ın ikinci yarıda yaptığı gibi hızlı geçişler ve kanat hücumlarıyla Portekiz’i bizim de çok zor durumlara düşürebileceğimize inanıyorum.

Eksik ve dengesiz yakalanabiliyorlar

Fernando Santos, tüm eleme grubunda 4-3-3 formasyonunu kullandı. En uçta Ronaldo’yu serbest bırakıyor, arkasında dört yetenekliye özgürlük tanıyor. Ruben neves yok; ancak Bernardo, Bruno Fernandes, Jota ve Renato’nun hepsinin arkasını süpürme işi bazen sadece Danilo’ya kalabiliyor. Zaten en büyük zafiyetleri de bu: Tamamlayamadıkları hücumlarda geri koşmayan oyuncuları var. Eksik ve dengesiz yakalanabiliyorlar. Ve bizim de basmamız gereken tuşları tam olarak bu.

3 pırpır oyuncu sürpriz olmaz

Elimizde çok iyi santrforlar var: Burak, Şampiyonlar Ligi eleme turunda iyi oynadı. Enes La Liga, Umut da Süper Lig gol krallığında ikinci sıradalar. Ancak bu maç, başka bir maç. Topa yüzde 50-55 sahip olabilirsek bu oyuncuları daha fazla kullanma şansımız olabilir.

Ama rakibin tamamlayamadığı hücumlarla fırsat kollayacaksak, sadece bu müsabakaya özgü bir plan sahaya koymamız gerekebilir. Üç pırpır hücumcu Cengiz, Kerem ve Yunus’u bugünkü karşılaşmada bir arada kullanmamız, hiç sürpriz olmaz bana.

Çabuk oyuncular denge bozabilir

Bu üçlüyü bir arada kullanma fikrini destekleyecek bir başka detay da, savunma ikilisinin dengesizliği. Dünyanın en iyi stoperlerinden Ruben Dias yok. Onun yokluğunda Fonte’ye eşlik edebilecek Pepe de yok. Bu durumda 38 yaşındaki ağır Fonte’nin yanında 20’lik deneyimsiz Inacio’nun oynaması bekleniyor. İdeal sağ bek Cancelo’nun yerinde de Dalot’nun oynayacağını düşünürsek, bu savunma grubunun dengesini çalımcı, çabuk oyuncularla bozabilirsiniz.

Dorukhan mutlaka oynamalı

Savunmada Merih-Çağlar istikrarını bozacağımızı sanmıyorum. Orta sahada Dorukhan muhakkak olmalı. Dorukhan’ın yanında orkun-Hakan’la geçiş paslarını atabileceğimizi düşünüyorum. Özellikle Hakan’ın oyun aklıyla Kerem-Cengiz’in hızına anlam katacağına inanıyorum bugün. Evet zor bir görev bu. Ama imkansız değil.

STEFAN KUNTZ: RAKİBİN HARİKA OYUNCULARI VAR

Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Portekiz maçı öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Göreve geldikten sonra geleceğe yönelik çalışmalar yaptıklarını ifade ederek sözlerine başlayan Alman teknik adam, “Göreve geldikten sonra içinde bulunduğumuz eleme maçlarına ilaveten geleceğe dönük neler yapabileceğimizi gözlemliyoruz, rakiplere de bakıyoruz. Rakibin durumuna göre pozisyon alıyoruz. Rakibin harika oyuncuları var, bizim de harika oyuncularımız var. Maç planımız olması gerekiyor. Maç planımızın doğrultusunda hareket etmemiz gerekir. Yarın sahada aktif olacağız, rakibin oyunundan çok sizin ne yapacağınız önemli. Rakibin oyuncularına reaksiyon göstermemiz gerek. Bunun üzerine çalışacağız” dedi. Portekiz’in son dakika golüyle Sırbistan’a mağlup olmasıyla ilgili sorulan soruyu yanıtlayan Kuntz, “Bahsettiğiniz maçı düşündüğünüz zaman futbol için uzun bir süre geçti. Üzerinden zaman geçti, futbolda günlük düşünmek gerek. Futbolda biraz da şans gerek. Tüm oyuncuların aynı anda iyi oynaması gerek. Fernando Santos 8 yıldır Portekiz’de görev yapıyor, benim daha 8 ayım olmadı. Ben de böyle bir şey başarmak isterim hoca olarak. Kendisi çok deneyimli bir hoca. Takımı nasıl yöneteceğini, böyle durumlardan nasıl çıkacağını bilen birisi. Geçmişle çok fazla yaşamadığımı, bugüne bakmak istediğimi biliyorsunuz” açıklamasını yaptı.

“Dayanıklı bir takım oluşturmak istiyorum”



A Milli Takım’ın zorlu mücadelelere dayanabilen bir takım olması için çalıştıklarını söyleyen Kuntz, “Böylesine zorlu mücadelelere dayanabilen bir takım oluşturmak istiyorum. Büyük takımlara karşı mücadele edebilme potansiyeline sahip bir takımımız olduğuna iniyorum. Tek ayaklı maç oynanacak. Ronaldo’dan bahsediyorsunuz ama 11 oyuncu sahaya çıkacaklar. Hepsi harika kariyeri olan oyuncular. Savunmacılarımızın da bu zorlu mücadeleye hazır olduğuna inanıyorum” dedi. Portekiz’de Covid-19 testi pozitif çıkan Pepe’nin yanı sıra sakatlıkları nedeniyle kadrodan çıkarılan Ruben Neves ve kaleci Anthoni Lopes’in yokluklarının A Milli Takım için avantaj olduğunu düşünmediğini söyleyen Alman teknik adam, “Almanya Ümit Mili Takımı Teknik Direktörü olarak Avrupa Şampiyonası’nda Portekiz’le final oynadım. Ne kadar maça tutunduklarını biliyorum. Bir oyuncu oynamıyor formda olan, onların yerine oynanan oyuncular daha iyi performans gösterebiliyor. O yüzden kesinlikle Portekiz’de 3 oyuncunun olmaması bizim için avantaj değildir diye düşünüyorum” dedi. Kuntz, maçın penaltılara gitme ihtimaline karşın, oyunculara penaltı çalıştırıp çalıştırmadığı sorusuna ise “Hayır bunu oyunculara bırakacağım. Takdir edersiniz ki seri penaltı atışlarında yaşanan stresin benzeri olmayacaktır” diye konuştu. Stefan Kuntz son olarak Merih’in eski takım arkadaşı Ronaldo’ya karşı oynayacağı için mutlu olduğunu ifade ederken, Portekiz Teknik Direktörü Fernando Santos’un da Hakan Çalhanoğlu hakkındaki olumlu yorumları için “Kendisine katılıyorum” diyerek sözlerini tamamladı.

BURAK YILMAZ: RONALDO EN İYİSİ

Her iki ülkenin de Dünya Kupası’na gitmek istediğini ifade ederek sözlerine başlayan golcü oyuncu, “Çok zor bir kura. Portekiz ile Porto’da oynamak ve Lizbon’da oynamak daha farklı. Burada taraftar daha ateşli olabiliyor. Portekiz’de dünyanın en iyi oyuncusu ve ona yakın dünyanın en önemli oyuncularının en iyi liglerde oynadığını görüyoruz. Saygımız büyük ama buraya hiçbir şeyi kabul ederek, baştan yenilmiş gibi, elenmiş gibi düşünerek gelmedik. Bizlerin de hayali var, ulaşmak istediğimiz yerler var. Ülkemizi Dünya Kupası’nda temsil etmek istiyoruz. Sizlerin de bunu istediğini biliyoruz” diye konuştu. Lille’den takım arkadaşı olan Portekiz Milli Takımı’nın oyuncularından Fonte’nin basın toplantısında ‘Burak ile yarın arkadaş olmayacağız, rakip olacağız’ sözlerini de değerlendiren Burak Yılmaz, “Fonte iyi arkadaşım. Sahada arkadaşlık olmayacak demiş ve çok doğru söylemiş. Onunla saha dışında her zaman arkadaşız, önemli başarılar yakaladık ama söylediği her şeye katılıyorum. Yarın sahada arkadaşlık olmayacak. Benim onu, onun da beni tanımasının avantaj ya da dezavantaj olacağını düşünmüyorum. Çünkü bunlar tek maç, eleme maçı, her an her şey olabilir. İnşallah yarın günümüzde oluruz ve kazanan taraf biz oluruz” ifadelerini kullandı.

Portekiz Milli Takımı’nın süperstarı Cristiano Ronaldo’nun dünyada gelmiş geçmiş en büyük oyuncu olduğunu ifade eden Burak Yılmaz, “Ronaldo benim için dünyanın gelmiş geçmiş en büyük oyuncusu. Buna saygı duyacaklarını düşünüyorum. Ona saygım var ve çok seviyorum. Onun son Dünya Kupası mı bilemem ama benim son Dünya Kupam olacağına eminim. Onun için sahaya çıkıp elimden geleni yapmak, ülkeme yardımcı olmak istiyorum. Bundan önce olduğu gibi. Bu formayı taşımak her şeyden daha önemli, her genç kardeşimizin hayali, ben de buradayım ve kaptanım. Son Dünya Kupam olduğuna eminim Ronaldo’nunkini bilemem. Buraya gelene kadar çok gurur yaşadım, büyük mutluluklar yaşadım ve yaşattım. Gururlu bir şekilde yarın inşallah görevimi yapacağımı düşünüyorum” dedi. Takımda çok formda isimler olduğunun da altını çizen Yılmaz, “Çok formda oyuncularımız olduğunu düşünüyorum. Kendi takımlarında çok formda oyuncularımız var. Ama biz Avrupa Şampiyonası’na giderken de çok formda iyi durumda gittik. Futbol günlük, neyin ne olduğu, yediği içtiği, uykusu kendisine bakması her şey performansı belirliyor. Ama ben iyi durumda olduğumuzu düşünüyorum. Aradaşlarımızın çok istediğini görüyorum. Özgüvenliler bu çok önemli. Portekiz’in Lizbon’da oynadığı maçlarla Porto’da oynadığı maçlar daha farklı. Porto’da seyirci daha agresif. Buna hazırlandık. Her şeyiyle maça hazırlandık, iyi durumdayız. Futbol bu yarın ne olacağa tabii ki beli olmaz” açıklamasını yaptı.Dünya Kupası Elemeleri’ne takım olarak çok iyi başladıklarını söyleyerek sözlerine devam eden Burak Yılmaz, “Aslında gruptan lider de çıkabilirdik ama performans eksikliği, başka şartlar, hal ve durumlar bizi ikinci olmaya itti. Dünya Kupası’na başlarken Hollanda’nın olduğu grupta herkes onların lider çıkacağını düşünüyordu ama biz büyük bir atak yapıp liderliği ele aldık, kendi hatlarımızla ikinci olup Play-Off’a kaldık. Biz lider olsaydık, Hollanda, Portekiz, İtalya yarışıyor olacaktı. En zor kurayı çektik. Bu da futbolun güzelliği. Buralara gelmek de önemli. Norveç’i geçtik. Bunları kenara bıraktık, yarın elemeye konsantre olduk. Portekiz maçında gereğini yapacağımızı düşünüyorum” diye konuştu. Burak son olarak yabancı bir gazetecinin “Portekiz, dünyanın en iyi oyuncusuna sahip ve eski Avrupa Şampiyonu. Turu geçeceğinizi düşünüyor musunuz?” sorusuna ise “Neden buradayız! Tabii ki mümkün. Biz laf olsun diye buraya gelmedik. Tamamen inanıyoruz. Kaybedebiliriz Avrupa şampiyonu olmuş bir Portekiz, dünyanın en iyi oyuncusu olmuş Ronaldo’nun önderliğindeki bir takıma karşı oynuyoruz. Ama biz hiçbir şeyi kabul edip gelmedik. Kaybedersek de kabul edip kaybetmeyeceğiz. Bunun olabileceğine yürekten inanıyorum” cevabını vererek sözlerini tamamladı.