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Portekiz Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Portekiz Türkiye milli maç detayları

#Portekiz Türkiye Maçı#Portekiz Maçı#Türkiye Maçı
Portekiz Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda Portekiz Türkiye milli maç detayları

Portekiz Türkiye maçı için geri sayım başladı. 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off maçında deplasmanda Portekiz ile Türkiye karşı karşıya gelecek. Karşılaşma Dragao Stadyumu'nda oynanacak. Peki, Portekiz Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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Portekiz Türkiye maçının ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda oynanacağı belli oldu. A Milli Futbol Takımı'nın, 2022 FIFA Dünya Kupası Play-Off yarı finalinde deplasmanda Portekiz ile karşılaşacak. Portekiz Türkiye maçı 24 Mart'ta oynanacak ve Türkiye saati ile 22:45’te başlayacak.

PORTEKİZ TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Portekiz Türkiye maçı 24 Mart'ta oynanacak. Dragao Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşma TSİ 22.45'te başlayacak. Müsabaka TRT 1'den naklen yayınlanacak.

A Milli Futbol Takımı'nın, 2022 FIFA Dünya Kupası Play-Off yarı finalinde 24 Mart Perşembe günü deplasmanda Portekiz ile oynayacağı karşılaşma öncesi ev sahibi takımda Pepe şoku yaşanıyor.

Portekiz Milli Takımı'nda Covid-19 testi pozitif çıkan tecrübeli savunmacı Pepe, A Milli Takımımızla oynanacak maçta forma giyemeyecek.

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Karantina altına alınan Pepe'nin yerine kadroya Tiago Djalo dahil edildi.

Teknik direktör Fernando Santos'un belirlediği 25 kişilik kadro şu şekilde:

Kaleci: Anthony Lopes (Olympique Lyon), Diogo Costa (FC Porto), Rui Patricio (AS Roma)

Defans: Cedric Soares (Arsenal FC), Joao Cancelo (Manchester City), Diogo Dalot (Manchester United), Gonçalo Inacio (Sporting CP), Jose Fonte (Lille OSC), Tiago Djalo (Lille), Nuno Mendes (PSG), Raphael Guerreiro (Borussia Dortmund)

Orta Saha: Danilo Pereira (PSG), Matheus Nunes (Sporting CP), William Carvalho (Real Betis), Ruben Neves (Wolverhampton Wanderers FC), Bruno Fernandes (Manchester United), Joao Moutinho (Wolverhampton Wanderers FC), Otavio Monteiro (FC Porto), Bernardo Silva (Manchester City)

Forvet: Joao Felix (Atlético Madrid), Andre Silva (RB Leipzig), Cristiano Ronaldo (Manchester United), Diogo Jota (Liverpool FC), Gonçalo Guedes (Valência), Rafael Leao (AC Milan)

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