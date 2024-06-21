Portekiz teknik direktörü Martinez: Türkiye'nin birkaç eksiğini bulduk! Arda Güler ve Ronaldo...

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EURO 2024 F Grubu'nda yarın A Milli Takımımızın karşılaşacağı Portekiz'de teknik direktör Roberto Martinez ve yıldız futbolcu Rafael Leao açıklamalarda bulundu.

LEAO: TÜRKİYE ÇOK GÜÇLÜ

İlk olarak söz alan Leao şunları söyledi:

Yarın gerçekten çok zorlu bir maç olacak. Rakibimiz çok güçlü, inanılmaz seviyede oyunculara sahipler. Saha içi organizasyonları çok iyi, onları çok iyi analiz ettik. Alanları çok iyi kullanıyorlar, yarın ne yapacağımızı iyi biliyoruz. Türkiye'nin boşlukları değerlendirmedeki güçlü oyunuyla bizim oyunumuzu bir araya getirdiğinizde çok mücadeleci bir maç olacağını düşünüyorum.

HAKAN ÇALHANOĞLU VE BARIŞ ALPER YILMAZ SÖZLERİ...

Hakan Çalhanoğlu ile beraber Milan'da oynadık. O harika bir oyuncu, kesinlikle fark yaratacaktır. Barış Alper Yılmaz da çok süratli bir oyuncu.

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"ÇOK FAZLA TÜRK OLACAKTIR"

Türk halkının takımlarına olan sevgisini iyi biliyoruz, Almanya'da çok fazla Türk'ün yaşadığını da iyi biliyoruz ama yarın Portekiz halkının desteğini stadyumda arkamızda hissedeceğiz.

MARTINEZ: MONTELLA GÜÇLÜ BİR SİSTEM KURMUŞ

Portekiz teknik direktörü Martinez ise şöyle konuştu:

Türkiye, çok farklı bir anlayışla oynuyor. Hücumu düşünen bir taktik yapıya ve sistemli bir İtalyan antrenöre sahip. Futbol felsefesi çok güçlü bir çalıştırıcıya sahipler. Yarınki maça hazırız. Kolay bir maç olacağını düşünmüyorum. Türkiye'nin de bizim de 3 puanımız var. İki takımın da kazanarak gruptan çıkmak zorunda olduğunu bir maça çıkacağız. Türkiye, Çalhanoğlu gibi deneyimli bir oyuncuya sahip. Montella çok iyi bir sistem kurmuş, çok genç ve çok koşan bir takım. Gürcistan maçında Türk taraftarların desteğini gördük, o desteği arkalarına aldıklarında bizim maçı dengede tutmamız gerekiyor.

"TÜRKİYE'NİN BİRKAÇ EKSİĞİNİ BULDUK"

Gürcistan maçında Türkiye'nin birkaç eksiğini bulduk. Hücum futbolu oynuyorlar ama savunmaya çok fazla önem vermiyorlar.

"ARDA GÜLER'E ÖNLEM ALDIK"

Arda Güler son yıllarda çok iyi işler yapan bir oyuncu. Arda Güler'in oyunu Türkiye'nin güçlü oyunu için önemli olacaktır ama bunlara önlem aldık.

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"RONALDO BİZİM İÇİN ÖNEMLİ"

Suudi Arabistan Ligi'ne baktığımızda maç yoğunluğu çok düşük, Cristiano'nun Portekiz Milli Takımı'nda yer alabilmek için çok daha fazla çalışması gerekiyor. Önümüzde de çok güçlü bir Türk taraftar atmosferi olacak. Bu kadar fazla turnuvada yer almış bir oyuncuyu 'Neden çağırdınız?' gibi bir soru sorulmasını anlamıyorum. Ronaldo kale içinde çok tehlikeli olsa da bizim için daha önemlisi kaleye yaklaşmamıza da yardımcı oluyor. 3. bölgede 5-6 oyuncuyla değil, takım olarak mücadele etmemiz gerekiyor.