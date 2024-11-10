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PORTEKİZ SÜPER LİGİ MAÇI CANLI YAYIN KANALI VE SAATİ (10 KASIM): Benfica-Porto maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Kerem Aktürkoğlu ilk 11'de mi?

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#Benfica#Porto#Portekiz Süper Ligi
PORTEKİZ SÜPER LİGİ MAÇI CANLI YAYIN KANALI VE SAATİ (10 KASIM): Benfica-Porto maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda Kerem Aktürkoğlu ilk 11de mi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 10, 2024 17:33

Benfica ve Porto, Portekiz Ligi 11. haftada karşı karşıya geliyor. Her iki takım son çıktıkları mücadeleden galip ayrıldı. Kerem Aktürkoğlu'nun formasını giydiği Benfica, ligde 22 puanla 3. sırada bulunuyor. Rakip takım ise 27 puanlar 2. sırada yer alıyor. İki ekip de mücadelen puanla dönerek haftayı kayıpsız kapatmak istiyor. Peki Benfica-Porto maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Kerem Aktürkoğlu ilk 11'de mi? İşte ayrıntılar...

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Benfica, Portekiz Süper Ligi'nde Porto'yu ağırlıyor. Sezon başında Galatasaray'dan Benfica'ya katılan Kerem Aktürkoğlu, Benfica formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 9 maçta, 8 gol ve 3 asistlik katkı sağladı. Benfica, ev sahibi avantajını kullanarak sahadan galibiyetle ayrılmak istiyor. Peki Benfica - Porto maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? İşte ayrıntılar...

BENFICA - PORTO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Benfica ve Porto, Portekiz Süper Ligi 11. haftada kozlarını paylaşacak. Estádio da Luz Stadyumu'nda oynanacak müsabaka bu akşam (10 Kasım) saat 23.45'te başlayacak.

Kritik mücadele S Sport Plus ekranlarından canlı olarak takip edilebilecek.

KEREM AKTÜRKOĞLU İLK 11'DE Mİ?

Benfica'da harika bir performans gösteren milli yıldızımız Kerem Aktürkoğlu, Portekiz'de adından söz ettirmeye devam ediyor. 26 yaşındaki Kerem Aktürkoğlu, Portekiz Ligi'nde eylül ve ekim ayının en iyi forvet oyuncusu seçildi.

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Benfica formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda 9 maça çıkan Kerem, 8 gol ve 3 asistlik katkı sağladı. Aktürkoğlu'nun Porto maçında da ilk 11'de yer alması bekleniyor.

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#Benfica#Porto#Portekiz Süper Ligi

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