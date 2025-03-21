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TÃ¼rkiye A MillÃ® Futbol TakÄ±mÄ±, UEFA Uluslar Ligi Play-Off ilk maÃ§Ä±nda dÃ¼n akÅŸam Rams Park'ta Macaristan'Ä± 3-1 maÄŸlup ederek A Ligi'ne yÃ¼kselmek iÃ§in Ã¶nemli bir avantaj elde etti.

Vincenzo Montella yÃ¶netimindeki A MillÃ® TakÄ±m, UEFA Uluslar Ligi Play-Off ilk maÃ§Ä±nda dÃ¼n akÅŸam Ä°stanbul'da Macaristan'Ä± 3-1 devirerek A Ligi iÃ§in avantajÄ± yaptÄ±. RÃ¶vanÅŸ karÅŸÄ±laÅŸmasÄ± 23 Mart'ta BudapeÅŸte'de oynanacak.

BENFICA'NIN YILDIZLARI PARLADI

TÃ¼rkiye'nin zafer gecesinde Orkun KÃ¶kÃ§Ã¼ 1 gol atarken, Kerem AktÃ¼rkoÄŸlu 1 gol, 1 asistle geceye tam anlamÄ±yla damga vurdu. Benfica'nÄ±n iki futbolcusu performanslarÄ±yla Ay-YÄ±ldÄ±zlÄ± takÄ±mÄ± dÃ¼n akÅŸam kritik bir galibiyete taÅŸÄ±mayÄ± baÅŸardÄ±.

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PORTEKÄ°Zâ€™DE GÃœNDEME OTURDULAR!

Ä°ki yÄ±ldÄ±zÄ±n mÃ¼thiÅŸ gecesi sonrasÄ± Benfica resmi sitesi ve Portekiz basÄ±nÄ± manÅŸetlerinden Ã¶vgÃ¼ yaÄŸdÄ±rdÄ±. Ä°ÅŸte Kerem AktÃ¼rkoÄŸlu ile Orkun KÃ¶kÃ§Ã¼â€™nÃ¼n Macaristan performansÄ±nÄ±n Portekizâ€™de yansÄ±malarÄ±â€¦

BENFÄ°CA: BÄ°ZÄ°M TÃœRK Ã‡OCUKLARI Ä°Ã‡Ä°N NE GECE AMA!

Orkun KÃ¶kÃ§Ã¼ ile Kerem AktÃ¼rkoÄŸlu iÃ§in sosyal medya hesabÄ±ndan 'Bizim TÃ¼rk Ã§ocuklarÄ± iÃ§in ne gece ama!' paylaÅŸÄ±mÄ± yapan Benfica, resmi sitesinde de ÅŸu ifadeleri kullandÄ±.

Benfica resmi sitesinin â€˜Orkun KÃ¶kÃ§Ã¼ ve Kerem AktÃ¼rkoÄŸlu TÃ¼rkiye'de parlÄ±yorâ€™ baÅŸlÄ±ÄŸÄ±yla verdiÄŸi haberde ÅŸu ifadeler kullanÄ±ldÄ±, â€˜Benfica oyuncularÄ±, Uluslar Ligi A Ligi'ne yÃ¼kselme play-off'unun ilk ayaÄŸÄ±nda Macaristan karÅŸÄ±sÄ±nda alÄ±nan 3-1'lik galibiyette gol attÄ±. Benfica'nÄ±n profesyonel futbol takÄ±mÄ± oyuncularÄ± KÃ¶kcÃ¼ ve AktÃ¼rkoÄŸlu, 20 Mart PerÅŸembe gÃ¼nÃ¼ Uluslar Ligi A Ligi'ne yÃ¼kselme play-off'unun ilk ayaÄŸÄ±nda TÃ¼rkiye'nin Ä°stanbul'da Macaristan'Ä± 3-1 maÄŸlup ettiÄŸi maÃ§ta gol attÄ±.

Teknik direktÃ¶r Vincenzo Montella tarafÄ±ndan ilk 11â€™e seÃ§ilen (72. dakikada yerini Ä°smail'e bÄ±raktÄ±) KÃ¶kcÃ¼, 9. dakikada alan dÄ±ÅŸÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± vuruÅŸla skoru aÃ§tÄ±. Benfica'nÄ±n 10 numarasÄ±ndan harika bir gol! Orta saha oyuncusu, Macaristan'Ä±n 1-1'lik eÅŸitliÄŸi yakalamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan 41' dakikada gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ sarÄ± kartla 23 Mart Pazar gÃ¼nÃ¼ BudapeÅŸte'de oynanacak ikinci maÃ§ta forma giyemeyecek.

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Yine ilk 11'de baÅŸlayan AktÃ¼rkoÄŸlu (85. dakikada yerini Can Uzun'a bÄ±raktÄ±), TÃ¼rkiye'yi tekrar Ã¶ne geÃ§iren golÃ¼ attÄ±: 69. dakikada ceza sahasÄ± iÃ§inde topa iyi yÃ¼kseldi ve omzuyla topu aÄŸlara gÃ¶nderdi. 3 dakika sonra (72') Benfica forveti tekrar sahneye Ã§Ä±ktÄ± ve Ä°rfan Can Kahveci'ye harika bir gÃ¶ÄŸÃ¼s pasÄ±yla asist yaparak durumu 3-1 yaptÄ±.â€™

A BOLA: TÃœRKÄ°YE-MACARÄ°STAN MAÃ‡INDA PARLAYAN... BENFÄ°CA

Benfica'nÄ±n TÃ¼rk oyuncularÄ± Macaristan'a karÅŸÄ± atÄ±lan Ã¼Ã§ golde de doÄŸrudan pay sahibiydi, ancak orta saha oyuncusu play-off'un ikinci ayaÄŸÄ±nda yer almayacak

TÃ¼rkiye ile Macaristan arasÄ±nda oynanan ve Uluslar Ligi yÃ¼kselme/kÃ¼me dÃ¼ÅŸme play-off'unun ilk ayaÄŸÄ±na denk gelen karÅŸÄ±laÅŸmada skorun aÃ§Ä±lmasÄ± sadece dokuz dakika sÃ¼rdÃ¼ ve golÃ¼ Orkun KÃ¶kÃ§Ã¼ kaydetti.

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Uzun bir topla buluÅŸan OÄŸuz AydÄ±n'Ä±n asistinde Benfica'lÄ± orta saha oyuncusu ceza sahasÄ± dÄ±ÅŸÄ±ndan saÄŸ ayaÄŸÄ±yla iyi bir vuruÅŸ yaparak rakip kaleciye ÅŸans tanÄ±madan harika bir gol attÄ±.

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'BENFÄ°CA'YA Ä°YÄ° HABER'

TÃ¼rkiye'den Benfica'ya iyi haber. SarÄ± kart gÃ¶rÃ¼p cezalÄ± duruma dÃ¼ÅŸen Orkun KÃ¶kÃ§Ã¼, Macaristan'a karÅŸÄ± oynanan maÃ§Ä±n ilk yarÄ±sÄ±nda Uluslar Ligi'ndeki 2. sarÄ± kartÄ±nÄ± gÃ¶rdÃ¼kten sonra Lizbon'a ve Benfica'daki antrenmanlara erken dÃ¶nebilir.

'KEREM'DEN MOURÄ°NHO'NUN Ã–ÄžRENCÄ°SÄ°NE USTACA ASÄ°ST'

Kerem AktÃ¼rkoÄŸlu'nun golÃ¼ attÄ±ktan hemen sonra yaptÄ±ÄŸÄ± usta iÅŸi bir asist yaptÄ±. TÃ¼rkiye'yi Macaristan karÅŸÄ±sÄ±nda tekrar Ã¶ne geÃ§irdikten 4 dakika bile geÃ§meden Kerem AktÃ¼rkoÄŸlu yine belirleyici oldu ve bu kez Ä°rfan Can Kahveci'nin golÃ¼nÃ¼n asistini yaptÄ±.

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Sahada artÄ±k Orkun KÃ¶kÃ§Ã¼'ye eÅŸlik etmeyen Benfica forveti (saniyeler Ã¶nce oyundan Ã§Ä±kmÄ±ÅŸtÄ±), topu gÃ¶ÄŸsÃ¼yle aldÄ± ve 73. dakikada JosÃ© Mourinho'nun Ã¶ÄŸrencisinin attÄ±ÄŸÄ± gol iÃ§in ustaca bir asist yaptÄ±.

RECORD: KÃ–KÃ‡Ãœ VE AKTÃœRKOÄžLU MACARÄ°STAN KARÅžISINDA ATTIKLARI GOLLERLE BÃœYÃœK SEVÄ°NÃ‡ YAÅžADI

TÃ¼rkiye, Benfica oyuncularÄ± Orkun KÃ¶kÃ§Ã¼ ve Kerem AktÃ¼rkoÄŸlu'nun birer gol atarak Ã¶ne Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± Uluslar Ligi yÃ¼kselme/kÃ¼me dÃ¼ÅŸme rÃ¶vanÅŸÄ±nÄ±n ilk ayaÄŸÄ± sayÄ±lan maÃ§ta Macaristan'Ä± aÄŸÄ±rladÄ± ve 3-1 yendi.

O JOGO: TÃ¼rkiye Uluslar Ligi'nde Macaristan'Ä± yendi: Deniz GÃ¼l ilk maÃ§Ä±na Ã§Ä±ktÄ±, Orkun KÃ¶kÃ§Ã¼ ve Kerem AktÃ¼rkoÄŸlu gol attÄ±

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Â Benfica oyuncularÄ± AktÃ¼rkoÄŸlu ve KÃ¶kÃ§Ã¼, PerÅŸembe gÃ¼nÃ¼ TÃ¼rkiye'nin Uluslar Ligi yÃ¼kselme/kÃ¼me dÃ¼ÅŸme play-off'unun ilk ayaÄŸÄ±nda Macaristan karÅŸÄ±sÄ±nda aldÄ±ÄŸÄ± 3-1'lik galibiyete birer golle katkÄ±da bulundu.

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