Portekiz, Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu'nu konuşuyor! 'Benfica'nın kahramanı! Kartalı Türk halkı doyurdu'

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Portekiz Süper Ligi 26. hafta mücadelesinde Benfica, Rio Ave'ye konuk oldu.

AÇILIŞ GOLÜ ORKUN’DAN

Rio Ave Stadyumu'nda Benfica'da oynayan milli futbolcumuz Orkun, uzaklardan çektiği güzel şutla 30. dakikada gol perdesini açtı. İlk yarı bu skorla tamamlandı.

RİO AVE 75’TE SKORU 2-2 YAPTI

Yunan forvet Vangelis Pavlidis'in 53. dakikada penaltıdan kaydettiği gol ile Benfica ikinci golü buldu ancak Rio Ave'nin Kosta Rikalı orta saha oyuncusu Brandon Aguilera, 64. dakikada attığı golle farkı bire indirdi. Brezilyalı forvet Clayton 75. dakikada ev sahibi adına skora denge getirdi.

KEREM’İN GOLÜ BENFİCA’YA 3 PUANI GETİRDİ

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74. dakikada oyuna dahil olan milli futbolcumuz Kerem Aktürkoğlu, 80. dakikada kaleciyi geçerek attığı güzel golle Benfica'ya galibiyeti getirdi.

LİDERLE FARK 3

Portekiz Süper Ligi'nde Benfica, 62 puanlı Sporting Lizbon'un 3 puan gerisinde ikinci sırada bulunuyor. Rio Ave ise 29 puanla ligin 10. sırasında yer alıyor.

KEREM İLE ORKUN PORTEKİZ MANŞETLERİNDE: BENFİCA’NIN KAHRAMAN

Portekiz basını da attıkları goller ve müthiş performanslarıyla Benfica’yı zafere taşıyan milli futbolcularımız Kerem Aktürkoğlu ile Orkun Kökçü’yü manşetlerine taşıdı ve değerlendirmelerde övgü yağdırdı.

Milli futbolcularımızın gollerini şu sözlerle anlatan Abola, '30. dakikada Orkun Kökçü seken topu gördü ve uzun bir mesafeden sağ ayağıyla güçten çok tarz olarak muazzam kalitede bir vole vurdu ve kaleci Miszta'ya cevap verme şansı bırakmadı. 81. dakikada, Belotti sırtı kaleye dönükken de çok iyi oynayabileceğini gösterdi. Orta sahada bir top kaptı, rakibinin etrafından dolandı ve sağ kanadından gelen Aursnes'e pas verdi. Norveçli oyuncu alan içindeki Aktürkoğlu'nu gördü ve topu ona verdi. Türk oyuncu Miszta'yı çalımladı ve gecenin ikinci Türk golünü attı.' ifadelerini kullandı.

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'MAÇIN ADAMI ORKUN, KAHRAMANI KEREM'

Ayrıca maç sonrası oyuncuların tek tek değerlendirmelerini yapan Abola maçın adamını Orkun Kökçü olarak seçerken Kerem Aktürkoğlu'na da övgü yağdırdı. Abola'nın değerlendirmesi şöyle;

'Maçın adamı Orkun Kökçü (Puanı: 7) - 24 yaşındaki Türk asıllı Orkun Kokçu, Benfica'nın Vila do Conde'deki zaferinin 30. dakikasında şapkasından çıkardığı tavşanla tarihe geçecek. 25 metreden, Osmanlı İmparatorluğu'nun en tatlı lezzeti 'baklava' gibi kusursuz bir teknik uygulamayla durdurulamaz bir vuruş yaptı. Ancak Kökçu sadece bu golle kalmadı, topu geri kazanmayı asla reddetmeden maestro çubuğunu alıp orkestrayı yönetmeyi başardı. Bu göz ardı edilemeyecek bir gelişme çünkü defansif olarak aktif olmasıyla bir oyuncu olarak kendine değer katıyor ve takımın geri kalanı için bir fener görevi görüyor. Golün yanı sıra, Benfica'nın hücum cephesini açan ve Rio Ave için hayatı daha zor hale getiren muazzam teknik kalitede birkaç pas verdi.

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Kerem Aktürkoğlu (Puanı: 7) - Mükemmel bir teknik beceriyle galibiyet golünü atarak Benfica'nın kahramanı oldu. Ve hala 83. dakikadaki şutunun direğin içine çarpıp topun içeri girmemesini anlaması gerekiyor. Maça mükemmel bir ruh haliyle çıktı.

RECORD: BENFİCA KARTALINI TÜRK HALKI DOYURDU

Bir diğer Portekiz gazetesi Record ise maç değerlendirmesini 'Türk halkı Benfica kartalının iştahını doyuruyor' başlığıyla gördü. Haberde, 'Ramazan ayının ortasında güzel bir golle skoru açan Kökçü, Florentino'nun 'ihanetine' Aktürkoğlu'nun etkili oyunu takımın dominasyonuna katkıda bulundu.' ifadeleri kullanıldı.

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Yine Portekiz basınından O Jogo ise Benfica'nın galibiyetini 'Orkun Kökçü'nün koordinatları ve Kerem Aktürkoğlu çözümleri' başlığıyla okuyucularına verdi.