Portekiz, milli yıldızlarımızı konuşuyor: Bir gala gecesinde Orkun Kökçü'nün sopası, Kerem Aktürkoğlu'nun büyüsü

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Portekiz ekibi Benfica, sahasında Atletico Madrid ile kozlarını paylaştı.

Milli futbolcularımız Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün yıldızlaştığı maçı Benfica 4-0'lık skorla kazandı.

Benfica'ya galibiyeti getiren golleri 13. dakikada Kerem Aktürkoğlu, 52. dakikada penaltıdan Angel Di Maria 75. dakikada Alexander Bah ve 84. dakikada penaltıdan Orkun Kökçü kaydetti.

Milli yıldızlarımızın performansı, Portekiz basınının da birinci gündem maddesi olarak öne çıktı.

İşte Portekiz medyasında Kerem ve Orkun için yapılan övgüler:

A BOLA: “AKTÜRKOĞLU’NUN BÜYÜSÜ KÖKÇÜ’NÜN SOPASI”

A Bola gazetesi ise manşetine Kerem Aktürkoğlu ile Orkun Kökçü’yü taşıdı. Gazete, “Kökçü’nün sopası, Aktürkoğlu’nun ve Di Maria’nın büyüsü” başlığını attı.

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ELDERMARQUE: “AKTÜRKOĞLU SİMEONE’Yİ AFFETMİYOR”

Portekiz gazetesi Eldermarque ise manşeti Kerem Aktürkoğlu’ndan gördü. Gazete,“Aktürkoğlu, Atletico Madrid'in Simeone'yi kızdıran dörtlü başarısızlığını affetmiyor" ifadelerini kullandı.

DIARIO DE NOTAS: “BOLCA SİHİR”

Diario de Notas ise bu galibiyeti Kerem Aktürkoğlu’nun gol sevinci üzerinden yorumladı. Haberde “Bir Gala Gecesi ve Bolca Sihir” başlığı kullanıldı.

RECORD: “BUNU YAPAN İLK TÜRK”

Record gazetesi ise haberi Kerem Aktürkoğlu’nun Portekiz kulübünde maçlarda arka arkaya gol bulması üzerinden okudu. Gazete, “Aktürkoğlu harika oynamaya devam ediyor: Türk oyuncu bunu Benfica’da ilk kez yaptı.” başlığını attı.

SAPO: “BENFICA ATLETICO’YU EZDİ”

Portekizli haber kuruluşu Sapo ise daha genel bir yorum kullanmayı tercih etti. Kuruluş, şu ifadeleri kullandı

"Benfica Atletico Madrid’i ezdi ve ikinci Şampiyonlar Ligi zaferini ekledi."