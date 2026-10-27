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Portekiz Milli Takımı'nda Ronaldo gelişmesi! Jorge Jesus'tan sürpriz karar

Güncelleme Tarihi:

#Portekiz Milli Takımı#Cristiano Ronaldo#Jorge Jesus
Portekiz Milli Takımında Ronaldo gelişmesi Jorge Jesustan sürpriz karar
Oluşturulma Tarihi: Ekim 27, 2026 22:28

Portekiz Milli Takımı'nda Cristiano Ronaldo'nun yaşananların ardından yıldız futbolcunun yeniden milli takıma davet edileceği öne sürüldü.

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Milli takım kampını terk edip ceza alan Cristiano Ronaldo için Portekiz basını flaş iddia ortaya attı.

O JOGO'nun haberine göre teknik direktör Jorge Jesus, kasım ayında liglere verilecek arada Cristiano Ronaldo'yu milli takım kadrosuna çağırmayı planlıyor. Böylece tecrübeli yıldızın yeniden Portekiz formasını giymesi bekleniyor.

Cristiano Ronaldo, son milli arada Danimarka karşılaşmasında oyuna alınmamasının ardından yaşadığı tepkiyle gündeme gelmişti. Yıldız futbolcuya yaşanan olayların ardından 30 gün hak mahrumiyeti ve 255 euro para cezası verildiği belirtilmişti.

Ronaldo'nun hak mahrumiyeti cezasının 30 Ekim 2026'da sona ereceği, 31 Ekim itibarıyla yeniden forma giyebileceği aktarıldı.

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#Portekiz Milli Takımı#Cristiano Ronaldo#Jorge Jesus

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