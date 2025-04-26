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Portekiz, mili takıma Mourinho'yu istiyor!

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#Fenerbahçe#Mourinho#Portekiz Milli Takım
Portekiz, mili takıma Mourinhoyu istiyor
Oluşturulma Tarihi: Nisan 26, 2025 07:00

Hedef Dünya Kupasına 'özel biri' ile gitmek.

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho’nun Türkiye’de geleceği tartışılırken Portekizli çalıştırıcı ile ilgili iddiaların arkası kesilmiyor. İspanyol As gazetesi, Portekiz Futbol Federasyonu’nun 2026 Dünya Kupası öncesinde Mourinho ile sözleşme imzalama olasılığını değerlendirdiğini yazdı.

Roberto Martinez’in başarılı çalışmalarına rağmen, federasyonun Dünya Kupası’ndaki şanslarını en üst düzeye çıkarmak için riskli bir karar almaya hazır olduğu ifade edildi. Portekiz’in Uluslar Ligi Final Four’unda alacağı sonuçlara göre federasyonun Mourinho’nun Fenerbahçe ile olan sözleşmesinde fesih maddesindeki rakamı ödemeyi bile düşündüğü iddia edildi.

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#Fenerbahçe#Mourinho#Portekiz Milli Takım

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