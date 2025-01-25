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PORTEKİZ LİGİ: Casa Pia-Benfica maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Kerem Aktürkoğlu ilk 11'de var mı?

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#Casa Pia#Benfica#Portekiz Ligi
PORTEKİZ LİGİ: Casa Pia-Benfica maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda Kerem Aktürkoğlu ilk 11de var mı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 25, 2025 15:08

Benfica ve Casa Pia, Portekiz Süper Ligi 19. haftada kozlarını paylaşacak. Bruno Lage'nin öğrencileri, mücadeleden puanla dönmek istiyor. Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü’nün formasını giydiği Benfica, ligde 41 puanla Sportin Lizbon'un gerisinde 2. sırada yer alıyor. Rakip takım ise ev sahibi avantajını kullanarak 3 puanı almak istiyor. Peki Casa Pia-Benfica maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Kerem Aktürkoğlu ilk 11'de mi? İşte ayrıntılar...

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Benfica, Portekiz Süper Ligi 19. haftada Casa Pia'ya konuk oluyor. Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün yer aldığı Benfica, son maçını Famalicao ile oynadı ve mücadeleyi 4-0 kazandı. Casa Pia ise ligde 27 puanla 6. sırada yer alıyor. Diğer taraftan Kerem Aktürkoğlu'nun maça ilk 11'de çıkıp çıkmayacağı merak ediliyor. İşte Casa Pia-Benfica maçı canlı yayın bilgisi...

CASA PIA-BENFICA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Benfica, Portekiz Ligi 19. haftada Casa Pia'ya konuk olacak. Müsabaka bu akşam (25 Ocak) saat 21.00'de başlayacak ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak takip edilecek.

KEREM AKTÜRKOĞLU İLK 11'DE Mİ?

Kerem Aktürkoğlu, Şampiyonlar Ligi mücadelesinde Barcelona karşısına ilk 11'de sahaya çıkmıştı. Aktürkoğlu'nun Casa Pia karşısında da ilk 11'de yer alması bekleniyor.

 

 

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#Casa Pia#Benfica#Portekiz Ligi

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