Portekiz, Kerem'in Fenerbahçe'ye golünü konuşuyor! 'Kendisini isteyen takımı yıktı, ne yapacağını bilemedi'

Haberin Devamı

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi rövanş maçında dün akşam Lizbon'da Benfica'ya konuk oldu.

KEREM, F.BAHÇE'Yİ DEVLER LİGİ'NDEN ELEDİ

Kadıköy'de golsüz biten ilk maçın rövanşında karşılaştı. Fenerbahçe'nin transferi için görüşmelerde bulunduğu Kerem Aktürkoğlu ironik olarak Benfica'ya galibiyeti getiren golü attı. Sarı-Lacivertliler, Kerem'in golüyle Şampiyonlar Ligi'ne veda etti ve UEFA Avrupa Ligi'nin yolunu tuttu.

GOLE SEVİNMEDİ

Maçın 35. dakikasında Barreiro'nun pasında topu filelere gönderen Kerem Aktürkoğlu, Portekiz ekibini UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasına taşıyan isim oldu. Fenerbahçe'ye transferi ile gündemde olan milli yıldız, attığı golün ardından sevinmedi.

Haberin Devamı

PORTEKİZ BASININDA FENERBAHÇE

Fenerbahçe'nin Devler Ligi'ne veda ettiği Benfica maçını Portekiz basını dikkat çeken ifadelerle değerlendirdi.

A BOLA: 'VATANDAŞLARINI YIKTI, KENDİSİ İSTEYEN TAKIMA DARBE VURDU'

Portekiz gazetesi A Bola, maçın adamı olarak Kerem Aktürkoğlu'nu seçerken değerlendirmede dikkat çeken ifadeler kullandı.

Haberde, 'İroni devreye girdi ve 35. dakikada Kerem Aktürkoglu, Fenerbahçe ceza sahasının ortasına bir şut attı ve Leandro Barreiro'nun pasını 1-0'lık skora çevirerek milyonlarca dolarlık maçı belirleyen golü attı. Türk oyuncu, vatandaşlarını yıktı ve onu isteyen ve hala isteyen takıma darbe vurdu. Fenerbahçe'ye saygısızlık etmek istemiyormuş gibi, biraz utangaç bir şekilde gol sevincini kutladı. Aktürkoglu maçta pek parlak değildi ama oyununun en iyi yönü yine ortaya çıktı: ne bitiriş ama! İlk vuruşunda top durdurulamazdı. Kısa süre sonra, gol çizgisinde bulunan Barreiro'ya pas verdi, ancak Türk oyuncunun attığı füzeyi ağlara göndermek zordu. Kararı veren oyuncu Türkçe konuşuyordu ve Fenerbahçelilerin bildiği şeyi söyledi... Kerem.' ifadelerine yer verdi.

Haberin Devamı

RECORD: TALİSCA'DAN ESKİ EVİNE TALİHSİZ DÖNÜŞ

Bir diğer Portekiz gazetesi Record ise Talisca'nın kırmızı kartına da vurgu yaparken şu ifadeleri kullandı; 'Benfica-Fenerbahçe kronolojisi: Milyon eurolar ve Türk lokumu

Her zaman üstün olan Kartallar, maçı domine etmediler ama tatlı bir galibiyet elde ettiler.

Talisca, eski evine talihsiz bir dönüş yaparken kırmızı kart göreceğinden emin bir şekilde ayağa kalktığında, coşkulu Luz seyircisi onunla birlikte ayağa kalktı: Benfica'nın Euro milyonları kazandığı neredeyse kesindi... ama bu şans eseri değildi! Bruno Lage'nin takımı Fenerbahçe'yi mağlup etti ve Şampiyonlar Ligi'ne yükselerek kasasını doldurdu. Çünkü, tekrarlıyoruz, Benfica şanslı değildi. Mourinho'nun da itiraf ettiği gibi, sadece daha iyi ve daha güçlüydü...'

Haberin Devamı

'KEREM GOLDEN SONRA NE YAPACAĞINI BİLEMEDİ'

Kerem'in attığı gol sonrası sevinmemesine de değinen Record, 'Aktürkoglu, Benfica-Fenerbahçe maçında ilk golü attı ve kutlama sırasında ‘kaybolmuş’ gibi görünüyordu...Önce özür diler gibi göründü, sonra utangaç bir şekilde kollarını kaldırdı.

Fenerbahçe'nin transfer hedefleri arasında gösterilen Kerem Aktürkoglu, Benfica'nın ilk golünü attı ve gol sevincini yaşarken ne yapacağını bilemedi.'

'CHAMPİONOGLU'

Record ayrıca bugün basılan gazetenin 1. sayfasında 'Championoglu' ifadesini kullandı.