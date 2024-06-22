Portekiz hocası Martinez: Türkiye olağanüstü yeteneklere sahip ama onları durdurduk

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EURO 2024 F Grubu'nda Türkiye'yi 3-0 mağlup eden ve gruptan lider çıkmayı garantileyen Portekiz'de teknik direktör Roberto Martinez maç sonrası açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmanın ardından basın toplantısında konuşan Portekiz Teknik Direktörü Roberto Martinez, "Çekya’ya karşı oynadığımız seviyede aynı maçı oynadık. İlk golü biz attık, bu önemliydi. Türkiye de maça iyi başladı. Atmosfer harikaydı. Biz oyuna odaklandık. İlk golden sonra maçı kontrol ettik. Maçı kontrol altında gol yemeden sürmemiz önemliydi. Grubu birinci sırada bitireceğiz. Şimdi 3. maçı düşüneceğiz. Oyuncuların tavrı ve yaklaşımı çok mutlu etti. Takım olarak maçtan maça ilerlemeye kaydettiğimizi gösterdik" diye konuştu.

"RONALDO'NUN ASİSTİ GOLDEN DAHA ANLAMLI"

Deneyimli savunma oyuncusu Pepe’nin iyi bir profesyonel örnek olduğunu ifade eden Martinez, Cristiano Ronaldo için ise, "Ronaldo zaten harika. Bu maçta Fernandes’e asist yapması Portekiz futbolu için önem verdiğini gösteriyor. Bu futbol dünyasında anlatılmalı. O pozisyonda asist yapmayı tercih etmesi atabileceği golden daha anlamlı" şeklinde konuştu.

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"TÜRKİYE BİREYSEL YETENEKLERE SAHİP"

Kolay bir maç oynamadıklarını söyleyen Roberto Martinez, "Türkiye bireysel yeteneğe sahip bir takım. Bunu bugün çok iyi durdurduk. İlk golü attığınız zaman sahada kendinize alan açıyorsunuz. Yüksek tempoda bir maç oldu. Atmosfer de birazcık bunu yaptı. Golü attığınızda her iki ekibin performansını etkiliyor. Biz ilk golü atmakla kontrolü ele geçirdik. Çok iyi savunma yaptık. Türkiye’nin boşluk bulmasına izin verseydik farklı bir durum olabilirdi. Arda Güler oyuna girdiği zaman biz odaklanmaya devam etti. Savunmada disiplinden ayrılmadık ve golü yemeden tamamladık" açıklamasında bulundu.

Roberto Martinez son olarak Portekiz taraftarının inanılmaz olduğunu ifade ederek, "Oyuncular bundan gurur duydu. Enerji ile doldular. Devre arasında net olarak bunu görebiliyorduk. Bu maçı kaybetme lüksleri olmadığını da gördük. Çünkü taraftar, oyuncuları enerji ile doldurdu" diyerek sözlerini tamamladı.