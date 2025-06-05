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Portekiz geri döndü, Uluslar Ligi'nde ilk finalist oldu! Almanya...

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#Uluslar Ligi#Portekiz#Almanya
Portekiz geri döndü, Uluslar Liginde ilk finalist oldu Almanya...
Oluşturulma Tarihi: Haziran 05, 2025 00:10

Portekiz, UEFA Uluslar Ligi'nde Almanya'yı deplasmanda 2-1 mağlup ederek finale yükseldi.

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UEFA Uluslar Ligi yarı final maçında Almanya, Portekiz'i ağırladı. Allianz Arena'da oynanan mücadeleyi Portekiz 2-1 kazandı.

Karşılaşmada ilk yarı, golsüz eşitlikle tamamlandı. 48. dakikada ise Almanya'da Florian Wirtz, attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi.

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PORTEKİZ GERİ DÖNDÜ

Portekiz'de Francisco Conceiçao, 63. dakikada skoru 1-1'e getiren golü attı. Dakikalar 68'i gösterdiğinde ise Portekiz'de Cristiano Ronaldo sahneye çıktı ve takımına galibiyeti getiren golü attı.

Bu sonuçla birlkikte Portekiz, Uluslar Ligi'nin ilk finalisti oldu. Final maçı ise 8 Haziran Pazar günü oynanacak ve diğer finalist İspanya-Fransa maçıyla belli olacak.

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#Uluslar Ligi#Portekiz#Almanya

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