Portekiz futbolunun acı kaybı! Figo, Nani, Quaresma ve Cristiano Ronaldo gibi isimleri keşfeden ünlü scout hayatını kaybetti!

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Sporting Lizbon'un efsane scoutu (gözlemci) Aurélio Pereira, 77 yaşında hayata gözlerini yumdu.

1988 yılından beri Sporting'in genç yetenekleri keşfeden gözlemci kadrosundan sorumlu olan Aurélio Pereira; başta Paulo Futre, Luis Figo, Nani, Ricardo Quaresma ve Cristiano Ronaldo olmak üzere yüzlerce yetenekli ismi yeşil-beyazlı kulübe kazandırmıştı.

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Sporting'den Pereira için yapılan açıklamada, "Portekiz futbol tarihinin ve her şeyden önce Sporting Lizbon tarihinin en büyük isimlerinden biri olarak sonsuza dek hatırlanacak" denildi.

Cristiano Ronaldo, Pereira tarafından 1997'de Nacional'in alt yapısından transfer edildiğinde henüz 12 yaşındaydı.

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Kariyerini Al-Nassr'da sürdüren Cristiano Ronaldo da sosyal medya üzerinden Pereira'ya saygılarını sundu. Portekizli süper star paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

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"Genç futbolcuların eğitimi konusunda dünyada sembol olmuş bir isim bugün aramızdan ayrıldı, ancak mirası sonsuza dek yaşayacak. Bana ve diğer birçok oyuncuya katkıları için ona minnettarlığımı asla kaybetmeyeceğim. Her şey için teşekkür ederim Bay Aurelio. Huzur içinde yat"