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Portekiz futbolunun acı kaybı! Figo, Nani, Quaresma ve Cristiano Ronaldo gibi isimleri keşfeden ünlü scout hayatını kaybetti!

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#Sporting#Cristiano Ronaldo#Aurelio Pereira
Portekiz futbolunun acı kaybı Figo, Nani, Quaresma ve Cristiano Ronaldo gibi isimleri keşfeden ünlü scout hayatını kaybetti
Muhammet ATMAR
Oluşturulma Tarihi: Nisan 08, 2025 18:15

Portekiz devi Sporting Lizbon'da şef gözlemci olarak çalışan ve Paulo Futre, Luis Figo, Nani, Ricardo Quaresma ve Cristiano Ronaldo gibi isimleri keşfeden Aurelio Pereira hayatını kaybetti.

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Sporting Lizbon'un efsane scoutu (gözlemci) Aurélio Pereira, 77 yaşında hayata gözlerini yumdu.

1988 yılından beri Sporting'in genç yetenekleri keşfeden gözlemci kadrosundan sorumlu olan Aurélio Pereira; başta Paulo Futre, Luis Figo, Nani, Ricardo Quaresma ve Cristiano Ronaldo olmak üzere yüzlerce yetenekli ismi yeşil-beyazlı kulübe kazandırmıştı.

SPORTING: "SONSUZA DEK HATIRLANACAK"

Sporting'den Pereira için yapılan açıklamada, "Portekiz futbol tarihinin ve her şeyden önce Sporting Lizbon tarihinin en büyük isimlerinden biri olarak sonsuza dek hatırlanacak" denildi.

Cristiano Ronaldo, Pereira tarafından 1997'de Nacional'in alt yapısından transfer edildiğinde henüz 12 yaşındaydı.

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CRISTIANO RONALDO: "MİNNETTARLIĞIMI ASLA KAYBETMEYECEĞİM"

Kariyerini Al-Nassr'da sürdüren Cristiano Ronaldo da sosyal medya üzerinden Pereira'ya saygılarını sundu. Portekizli süper star paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

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"Genç futbolcuların eğitimi konusunda dünyada sembol olmuş bir isim bugün aramızdan ayrıldı, ancak mirası sonsuza dek yaşayacak. Bana ve diğer birçok oyuncuya katkıları için ona minnettarlığımı asla kaybetmeyeceğim. Her şey için teşekkür ederim Bay Aurelio. Huzur içinde yat"

 
 
 
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#Sporting#Cristiano Ronaldo#Aurelio Pereira

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