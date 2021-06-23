Portekiz Fransa EURO 2020 maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Portekiz Fransa maçı EURO 2020 heyecanı devam ediyor.. Fransa ile oynadığı son 13 maçın sadece birini kazanan Portekiz, tek galibiyetini 2016 Avrupa Şampiyonası finalinde aldı. Bugüne kadar büyük turnuvalarda Portekiz ile Fransa arasında oynanan dört maçın üçünü Fransa kazanırken, son karşılaşmadan galip ayrılan taraf Portekiz oldu. Portekiz ile Fransa arasında oynanan son dört maç sadece üç gole sahne oldu. Büyük turnuvalarda oynadığı son 11 grup maçını kaybetmeyen Fransa, son üç turnuvada da çıktığı son grup karşılaşmasından beraberlikle ayrıldı. Şimdi gözler bu akşam oynanacak mücadeleye çevrildi. Peki Portekiz Fransa EURO 2020 maçı saat kaçta, hangi kanalda?
İkinci grup maçında Almanya'ya 4-2 yenilen Almanya, Avrupa Şampiyonası tarihinden turnuvaya son şampiyon unvanıyla gelip bir karşılaşmada dört gol yiyen ilk takım oldu. Büyük turnuvalarda oynadığı son üç maçın ikisini kaybeden Portekiz, önceki 17 karşılaşmada tek yenilgi almıştı. Cristiano Ronaldo'nun Portekiz Milli Takımı formasıyla gol atamadığı takımlar arasında en fazla karşılaştığı rakibi Fransa.
Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası kariyerinde 19’uncu golünü Almanya’ya atan Cristiano Ronaldo, bu iki turnuva tarihinde en fazla gole sahip olan Miroslav Klose’yi yakaladı. Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası kariyerinde 11 gole ulaşan Antoine Griezmann, Fransa Milli Takımı formasıyla bu alanda Michel Platini, Just Fontaine ve Thierry Henry'nin ardından dördüncü sıraya yerleşti. Fransa Milli Takımı formasını 103 kez terleten Didier Deschamps, son golünü Ocak 1997'de Portekiz filelerine göndermişti.
PORTEKİZ FRANSA EURO 2020 MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Portekiz Fransa maçı bu akşam saat 22:00'da başlayacak. Karşılaşma TRT 1 ve TRT 4K kanallarından canlı olarak yayınlanacak.