Portekiz Fransa EURO 2020 maçı saat kaçta, hangi kanalda?

İkinci grup maçında Almanya'ya 4-2 yenilen Almanya, Avrupa Şampiyonası tarihinden turnuvaya son şampiyon unvanıyla gelip bir karşılaşmada dört gol yiyen ilk takım oldu. Büyük turnuvalarda oynadığı son üç maçın ikisini kaybeden Portekiz, önceki 17 karşılaşmada tek yenilgi almıştı. Cristiano Ronaldo'nun Portekiz Milli Takımı formasıyla gol atamadığı takımlar arasında en fazla karşılaştığı rakibi Fransa.

Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası kariyerinde 19’uncu golünü Almanya’ya atan Cristiano Ronaldo, bu iki turnuva tarihinde en fazla gole sahip olan Miroslav Klose’yi yakaladı. Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası kariyerinde 11 gole ulaşan Antoine Griezmann, Fransa Milli Takımı formasıyla bu alanda Michel Platini, Just Fontaine ve Thierry Henry'nin ardından dördüncü sıraya yerleşti. Fransa Milli Takımı formasını 103 kez terleten Didier Deschamps, son golünü Ocak 1997'de Portekiz filelerine göndermişti.

PORTEKİZ FRANSA EURO 2020 MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Portekiz Fransa maçı bu akşam saat 22:00'da başlayacak. Karşılaşma TRT 1 ve TRT 4K kanallarından canlı olarak yayınlanacak.