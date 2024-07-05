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Portekiz - Fransa çeyrek final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? EURO 2024 Portekiz Fransa maçı canlı anlatım

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Portekiz - Fransa çeyrek final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda EURO 2024 Portekiz Fransa maçı canlı anlatım
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 05, 2024 09:42

EURO 2024 çeyrek final heyecanı bugün başlıyor. 5-6 Temmuz tarihlerinde gerçekleşecek olan Avrupa Şampiyonası çeyrek finallerinde A Milli Takımı'mızın da yer aldığı birbirinde güçlü karşılaşmalar yaşanacak. Türkiye Hollanda maçı öncesi şimdi gözler Portekiz Fransa maçına çevrildi. Peki, Portekiz - Fransa çeyrek final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? EURO 2024 Portekiz Fransa maçı canlı izle bilgisi

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Avrupa Şampiyonası 2024 çeyrek final heyecanı başlıyor. Volkspark Stadı'nda oynanacak Portekiz Fransa maçı hakemi Michael Oliver olacak. Bu turu geçen takım yine bugünün karşılaşmalarından İspanya - Almanya eşleşmesinin galibiyle oynayacak. Portekiz Fransa maçı canlı yayın bilgisi taraftarlar tarafından merak ediliyor. Peki, Portekiz Fransa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? EURO 2024 Portekiz Fransa maçı canlı anlatım hürriyet.com.tr'de olacak...

PORTEKİZ FRANSA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Hamburg’ta bulunan Volkspark Stadı’nda oynanacak Portekiz Fransa maçı 5 Temmuz cuma günü saat 22.00’de başlayacak. Karşıaşma TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

MUHTEMEL 11’LER 

Portekiz: Pepe, Ruben Dias, Nuno Mendes, Diogo Costa, Joao Cancelo, Bruno Fernandes, Joao Palhinha, Vitinha, Diogo Jota, Ronaldo, Bernardo Silva

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Fransa: Upamecano, Hernandez, Maignan, Kounde, Saliba, Kante, Tchouameni, Griezmann, Dembele, Thuram, Mbappe

 

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