Portekiz, Dünya Kupası biletini 9 golle aldı!

Haberin Devamı

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri F Grubu maçında Portekiz sahasında Ermenistan'ı konuk etti.

Cristiano Ronaldo'nun cezası sebebiyle oynayamadığı Dragao Stadı'nda oynanan maçı Portekiz 9-1 kazandı.



İLK DEVREDE 6 GOL

Portekiz, 7. dakikada Veiga ile öne geçerken yanıt 18. dakikada Spertsyan'dan geldi.

Gonçalo Ramos, 28. dakikada Portekiz'i bir kez daha öne geçirirken 30 ve 41. dakikalarda Joao Neves iki gol buldu.

İlk yarıda son sözü 45. dakikada Bruno Fernandes penaltıdan söyledi ve devreye Portekiz 5-1 üstün girdi.

Bruno Fernandes, 51 ve 72. dakikalarda kaydettiği gollerle skoru 7-1'e getirdi. Joao Neves 81. dakikada takımının 8. golünü atarken 90. dakikada Conceiçao skoru belirledi.



Bu sonuçla birlikte Portekiz grubu 13 puanla ider tamamladı ve Dünya Kupsı biletini aldı. Ermenistan ise 3 puanla son sırada yer aldı.

Haberin Devamı