Portekiz basınından Türkiye maçı sonrası 'şans' vurgusu!

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2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Yarı Finali’nde Türkiye’yi 3-1 yenen Portekiz’de önde gelen medya kuruluşları maçın sonucunda şans faktörünün ağır bastığına dikkat çekti.

Record gazetesi, “Bizi Tanrı kurtardı!” başlığını atarken, A Bola, “Bütün azizlerin yardımıyla” dedi. O Jogo gazetesi ise, 1 gol, 1 asist kaydeden Otavio’yu ön plana çıkararak “Makine Mühendisi” ifadesini kullandı. Diğer ülkelerdeki yayın organlarının maçla ilgili başlıkları şöyle:

TUTTOSPORT (İTALYA)

· Ronaldo’lu Portekiz, Türkiye’yi yendi. Burak Yılmaz hata yaptı

RMC SPORT (FRANSA)

· Portekizliler Türkiye karşısında sarsıldı ancak finale yükseldi.

LANCE (BREZİLYA)

· Portekiz, Brezilya asıllı Otavio ve Matheus Nunes’in golleriyle Türkiye’yi eledi.

SPORT 1 (ALMANYA)

· Ronaldo, Stefan Kuntz’un 2022 Dünya Kupası’na katılma hayalini yıktı.

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