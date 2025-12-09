Portekiz basınından Rafa Silva gerçeği: 'Sergen Yalçın'ı bahane ediyor!'

Haberin Devamı

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında evinde Gaziantep FK ile 2-2 beraber kalan Beşiktaş'ta Portekizli oyuncu Rafa Silva, bu maçta da formasından uzak kaldı.

Beşiktaş'ta son dört günde takımla birlikte çalışan Rafa Silva, mücadelenin geniş kadrosunda yer almadı.

EN SON FENERBAHÇE MAÇINDA

Kariyerine siyah-beyazlı takımla devam edip etmeyeceği merak konusu olan 32 yaşındaki oyuncu, ligde Antalyaspor, Samsunspor ve Fatih Karagümrük maçlarının ardından Gaziantep FK müsabakasında da görev yapmadı.

Portekizli futbolcu, son olarak Fenerbahçe derbisinde forma giymişti.

PORTEKİZDEN İDDİA

Portekiz basınından Record'un haberine göre; Rafa, Beşiktaş'taki geleceğiyle ilgili kararı çoktan verdi ve bu kararın merkezinde eski kulübü Benfica bulunuyor.

Haberde, Portekizli oyuncu için "Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın'dan bağımsız olarak Benfica'ya gitmek istiyor. Teknik direktörü ise sadece bahane olarak öne sürüyor." ifadeleri kullanıldı.

2027'YE KADAR SÖZLEŞMESİ BULUNUYOR

Rafa'nın Beşiktaş ile olan sözleşmesi 2027 yılının haziran ayında sona eriyor.