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Portekiz basınında gündem Kerem Aktürkoğlu! 'Harry Potter'ın asası gölgeleri Işık'tan uzaklaştırdı'

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#Kerem Aktürkoğlu#Benfica#Farense
Portekiz basınında gündem Kerem Aktürkoğlu Harry Potterın asası gölgeleri Işıktan uzaklaştırdı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 03, 2025 14:26

Benfica'nın  Portekiz 1. Futbol Ligi'nde Farense'yi 3-2 yendiği maça milli futbolcumuz Kerem Aktürkoğlu tam anlamıyla damgayı vurdu. İki gol atıp bir de asist yapan Kerem, Portekiz basınında manşetleri süsledi.

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 Portekiz 1. Futbol Ligi'nde Benfica, milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun 2 gol, 1 asist yaptığı maçta Farense'yi 3-2 mağlup etti.

KEREM'DEN İLK YARI 1 GOL, 1 ASİST

Benfica, konuk ettiği Farense karşısında 7. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle 1-0 öne geçerken milli futbolcu, 23. dakikada ise Vangelis Pavlidis'in golünde asist yaptı. Farense, 43. dakikada Tomas Ribeiro'nun golüyle farkı bire indirse de ilk yarı, Benfica'nın 2-1 üstünlüğü ile tamamlandı.

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2. YARI BİR GOL DAHA ATTI

Kerem Aktürkoğlu'nun 54. dakikada attığı golle Benfica farkı tekrar ikiye çıkarırken Farense, 63. dakikada Rony Lopes'in golüyle farkı tekrar bire indirdi. Maçta başka gol olmayınca Benfica, karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı. Bu sonuçla, ligde 27. hafta sonunda 65 puanı bulunan Benfica, averajla Sporting Lizbon'un ardından ikinci sırada yer aldı.

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'HARİKA BİR DUYGU'

Yıldızlaştığı maçtan sonra açıklamalarda bulunan Kerem Aktürkoğlu şu ifadeleri kullandı; "Zor bir maçtı ama çok iyi oynadık ve kazanmayı hak ettik. Neredeyse bitti, şimdi bir sonraki maça odaklanmalıyız ve bir sonraki maç çok önemli. Odak noktamız FC Porto ile oynayacağımız bir sonraki maç. Gol attığınızda ve asist yaptığınızda bu harika bir duygu ama önemli olan takımın kazanması, mentalite kazanması ve biz harika bir iş çıkarıyoruz, gol attığım için mutluyum ama ben de takımım kadar mutluyum."

Portekiz basınında gündem Kerem Aktürkoğlu Harry Potterın asası gölgeleri Işıktan uzaklaştırdı

PORTEKİZ, KEREM AKTÜRKOĞLU'NU KONUŞUYOR

Portekiz basını da attığı 2 gol ve 1 asistiyle Benfica'ya adeta tek başına galibiyeti getiren Kerem Aktürkoğlu'na övgü yağdırdı. 

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'HARRY POTTER'IN ASASI GÖLGELERİ IŞIK'TAN UZAKLAŞTIRDI'

Abola, 'Harry Potter'ın asası gölgeleri Işık'tan(Işık Stadı) uzaklaştırdı' başlığıyla yayınladığı oyuncu değerlendirmesinde Kerem'i maçın oyuncusu seçerken şu ifadeleri kullandı;

Portekiz basınında gündem Kerem Aktürkoğlu Harry Potterın asası gölgeleri Işıktan uzaklaştırdı

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Sezona harika bir başlangıç yaptıktan sonra kendisini etkileyen fiziksel rahatsızlığı atlatmış gibi görünen Türk Milli futbolcu oyuncudan eksiksiz bir oyun. Yine de sahada çok fazla zaman geçirmiş olmalı çünkü savunma sürecinde Carreras'a çok yardımcı oldu ve 75. dakikadan itibaren Benfica forvetinin oynamak istediği ancak bacaklarının artık bu görevi yerine getiremeyeceği anlaşıldı.

Tüm bunlara ek olarak, soğukkanlılık ve verimlilik gösterdiği iki golü ve Algarve savunmasını dağıtan birkaç asisti de eklemeliyiz. Savunmacıların arkasındaki boşlukta kendini rahat hisseden ama aynı zamanda dar alanlarda manevra yapabilecek teknik kaliteye sahip bir oyuncu. Di María'nın ayrılmasından sonra hücumun sağına koyuldu ve gösterdiği fiziksel sınırlamalar dahilinde oyuna dahil olmaya devam etti.

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Portekiz basınında gündem Kerem Aktürkoğlu Harry Potterın asası gölgeleri Işıktan uzaklaştırdı

O Jogo ise Kerem'in performansı için şu ifadelere yer verdi 'Kerem Aktürkoğlu sahayı doldurdu ve Benfica'nın galibiyetine iki gol ve bir asistle katkıda bulundu. Sol kanat ve orta saha arasında dolaşarak Farense savunmasının kafasını karıştırdı ve skoru artırmak için serbest kalmayı başardı. Ardından Trubin'in pasını kırmızıların ceza sahasında mükemmel okudu ve Pavlidis'i hazırlayarak durumu 2-0 yaptı. İkinci yarıda Yunanlı ile rolleri değiştirdiği bir hareketle iki gol attı. Rakip defans için sürekli bir baş ağrısı olan oyuncu, 57. ve 88. dakikalarda hat-trick yapmak için iki iyi fırsat yakaladı.

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#Kerem Aktürkoğlu#Benfica#Farense

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