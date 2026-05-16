Portekiz basını tarih vererek duyurdu: Fenerbahçe'den Jorge Jesus'a rekor teklif!

#Fenerbahçe#Jorge Jesus#Aziz Yıldırım
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 16, 2026 10:12

Fenerbahçe başkan adaylarından Aziz Yıldırım'ın listesinde yer alan teknik direktörler arasında gösterilen Jorge Jesus ile önümüzdeki günlerde Lizbon'da yüz yüze görüşme yapılacağı iddia edildi. İşte detaylar...

Fenerbahçe'de Domenico Tedesco'dan boşalan teknik direktörlük koltuğu için sarı-lacivertli kulübün eski hocası Jorge Jesus'un ismi gündeme geldi.

Suudi Arabistan Ligi'nde ve AFC Şampiyonlar Ligi 2'de şampiyonluğun birer maç uzağında olan Jorge Jesus, ay sonunda bitecek sözleşmesinin ardından kulüpten ayrılmaya karar verdi ve bu kararını Suudi yönetimine de bildirdi.

MAYIS AYININ SONUNDA YÜZ YÜZE GÖRÜŞME PLANLANDI!

A Bola gazetesinin haberine göre; Fenerbahçe, 2022-23 sezonunda sarı-lacivertli takımı çalıştıran Jorge Jesus ile Mayıs ayının sonunda Lizbon'da yüz yüze bir görüşme planladı.

15 MİLYON EURONUN ÜZERİNDE MAAŞ!

Haberde sarı-lacivertli kulübün ilgisinin Jorge Jesus için çok cazip göründüğü, çünkü 71 yaşındaki teknik adamı ikna etmek için 15 milyon euronun üzerinde bir maaş önermeye hazır olduğu iddia edildi. Anlaşmanın gerçekleşmesi durumunda, Jesus'un kariyerindeki en yüksek maaşı alacağı ifade edildi.

AZİZ YILDIRIM'IN LİSTESİNDE

Jorge Jesus'un, Fenerbahçe başkan adaylarından Aziz Yıldırım'ın teknik direktör adayları arasında yer aldığı iddia ediliyor.

PORTEKİZ MİLLİ TAKIMI İHTİMALİ DE VAR

Öte yandan Jorge Jesus'un, Robert Martinez'in 2026 Dünya Kupası'ndan sonra ayrılması durumunda Portekiz Milli Takımı'nın başına getirilmesi düşünülen isimlerden biri olduğu belirtiliyor.

LİGİ 2. SIRADA BİTİRMİŞ, KUPAYI ALMIŞTI

Jorge Jesus, Fenerbahçe'nin başında çıktığı 53 resmi maçta 36 galibiyet, 10 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşayarak 2.23 puan ortalaması yakalamıştı.

Fenerbahçe, Jorge Jesus yönetiminde 2022-23 sezonunda lider Galatasaray'ın 8 puan gerisinde kalarak sezonu 2. sırada bitirmiş, Türkiye Kupası'nı ise müzesine götürmüştü.

