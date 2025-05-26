Portekiz basını Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu için yazdı: O sadece bir figür değil, başrol!

Haberin Devamı

A Milli Futbol Takımı'mızın yıldızları Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün takımı Benfica, Portekiz Kupası finalinde Sporing ile karşı karşıya geldi.





Benfica adına maçın tek golü Kerem'in asistinde 47. dakikada Orkun Kökçü'den geldi.

Sporting, 90+11'de Gyökeres'in penaltı golüyle beraberliği yakaladı ve maç uzatmalara gitti. Uzatmalarda Sporting 99'da Harder, 120+1'de Trincao ile golü buldu ve kupaya uzandı.





MAÇ SONRASI PORTEKİZ BASINI TÜRK YILDIZLARI YAZDI

Haberin Devamı

Mücadele sonrasında Portekiz gazetesi A Bola, Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu'nun performansını değerlendirdi.





Orkun ile ilgili yapılan değerlendirme şu şekilde oldu:

Türk orta saha oyuncusu sahadayken dinamik, dominant ve komple bir Benfica vardı, onsuz ise (kötü anlamda çok farklı...) bir Benfica vardı.

Orkun, güçlü. Sıklıkla söylenen bir şeydir, sizden geriye kalan her zaman son görüntünüzdür. Benfica'nın oynadığı Portekiz Kupası finalinde, ceza sahası dışından çok güçlü bir vuruşla tüm Sporting defansını şaşırtan ustalıkla atılmış bir golle Türk oyuncunun 'anı' hafızalarda kaldı. O Benfica için sadece bir figür değildi, aynı zamanda maçın kaderini belirleyecek anlarda başrol oynayan bir futbolcu. Fiziksel sorunlar nedeniyle maçın 69. dakikasında oyundan çıktı. Sonrasında Benfica'nın tüm oyun organizasyonu son buldu. Sadece maçın ve takımın ritmini yönetmek değil, aynı zamanda topu ileri taşımak, oyunun tamamına geniş bir bakış açısıyla bakmak için sahada. Onun maçtan ayrılmasıyla Benfica tüm özelliklerini kaybetti. Sezonun en önemli maçlarından biriydi, final maçıydı.





Haberin Devamı

Kerem Aktürkoğlu için yapılan değerlendirme ise şu şekilde oldu:



Sol kanatta her zaman derin oynamak istiyor ve karar alma sürecinde ağır kalıyor. Olumlu noktası, Orkun'un golünde etkili oldu ve vatandaşına mükemmel bir asist yaptı. Sevinç kısa sürdü.