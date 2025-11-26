Portekiz basını duyurdu: Rafa Silva cephesinden iddialara yalanlama geldi!

Haberin Devamı

SERBeşiktaş'taki Rafa Silva krizinde yeni bir gelişme yaşandı. Ülkesi Portekiz'den flaş bir iddia öne sürüldü.

Geçtiğimiz günlerde Rafa Silva'nın Beşiktaş yöneticileriyle yaptığı bir toplantıda 'kafasının karışık olduğunu' söylediği iddia edilmişti.

YALANLANDI

Portekiz basınından O Jogo, Portekizli oyuncuya yakın bir kaynak bu görüşmenin asla gerçekleşmediğini ve bu sözlerin de gerçek olmadığını açıkladı.

"İDMANLARA KATILIYOR"

Aynı kaynak, oyuncunun idmanlara katılmadığı yönündeki söylentileri de yalanladı.

Haberde; Beşiktaş'ta takımdan ayrı çalışan Rafa Silva'nın fiziksel sorunları nedeniyle iyileşme süreci devam ettiği belirtildi.

SERGEN YALÇIN BASIN TOPLANTISINDA AÇIKLAMIŞTI

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Rafa Silva krizi hakkında düzenlenen basın toplantısında şu ifadeleri kullanmıştı;

“Rafa ilk konuşmamızda bana ‘Sezon başı kampına zoraki geldim. Futbolu bırakmayı düşünüyorum. Burada çok mutsuzum, durmak istemiyorum.’ dedi. Ben de ‘Eyvah, bomba kucağımızda patladı’ dedim. Keny Arroyo da aynı şeyleri söyledi. ‘Bu çocuğun önünü açalım’ dedim. Ben de Rafa’ya ‘Biz seni burada rahat ettiririz, hiçbir şeyine karışmayız’ gibi şeyler söyledim. Toparlamaya çalıştık ama Kasımpaşa maçı haftası olay halledilemeyecek hale geldi. Antrenmana ve maçlara çıkmayacağını söyledi. Ekibimi çağırdım, ‘Rafa’ya dokunmayın. Nasıl istiyorsa öyle yapsın’ dedim. Olay idari bir konu haline geldi. Başkana ‘Konu bizden çıktı’ dedim. Oyuncu bizim için çok değerli. Antrenman yapmak istiyorsa buyursun gelsin, maçlarda da oynatalım. Her pazartesi ‘Rafa antrenmana çıkacak mı? Maçta oynayacak mı?’ diyorlar. Bilmiyoruz. Menajeri arıyor, ‘Bizi bırakırsanız bu hafta oynayacak’ şeklinde tehditlerde bulunuyor. Kimseye tanımadığım toleransı ona tanıdım. Üzüldüğüm konu bizlik bir şey yok. Oyuncu bizle konuşmaya tenezzül etmiyor.”

PERFORMANSI

Bu sezon 16 maçta siyah-beyazlı formayı giyen Portekizli yıldız, 5 gol - 3 asistlik performans sergiledi.

