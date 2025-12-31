×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO
HABERLERSpor Haberleri

Portekiz basını duyurdu: Beşiktaş'ta ayrılık kapıda!

Güncelleme Tarihi:

#Beşiktaş#Sergen Yalçın#Jurasek
Portekiz basını duyurdu: Beşiktaşta ayrılık kapıda
Oluşturulma Tarihi: Aralık 31, 2025 00:52

Beşiktaş'ta kış transfer döneminde takımdan ayrılması muhtemel isimlerin başında yer alan David Jurasek için Portekiz'den flaş bir iddia ortaya atıldı.

Haberin Devamı

Beşiktaş'ın sezon başında Benfica'dan kiraladığı David Jurasek ile yol ayrımına gelindi.

Çek sol bekin, siyah-beyazlılardan kiralık sözleşmesinin sona ermeden takımdan ayrılmak istediği iddia edildi.

Gözden KaçmasınBeşiktaşta kadro dışı kalan Necip Uysaldan flaş kararBeşiktaş'ta kadro dışı kalan Necip Uysal'dan flaş karar!Haberi görüntüle

PORTEKİZ BASINI YAZDI

Portekiz basınından A Bola'nın haberine göre; Jurasek'in Sergen Yalçın ile yaşadığı sorun nedeniyle ayrılmak istediği, siyah-beyazlıların da oyuncunun çıkışına sıcak baktığı belirtildi.

Haberde, Jurasek'in maaş konusunda hak kaybı yaşamamak istediği, Beşiktaş'ın ise oyuncunun yeni kulübünde alacağı ücret ile mevcut maaşı arasındaki farkı karşılama seçeneğini değerlendirdiği aktarıldı.

Öte yandan Portekiz ekibi Benfica'nın herhangi bir finansal sorumluluk üstlenmeyeceği de yazıldı.

Portekiz basını duyurdu: Beşiktaşta ayrılık kapıda

PERFORMANSI

Haberin Devamı

Sezon başında kiralık olarak siyah-beyazlılara imza atan Çek sol bek, tüm kulvarlarda 17 maçta 1035 dakika süre aldı. 

Sergen Yalçın'ın gelişiyle birlikte 11'deki yerini kaybeden oyuncu, son 9 haftada sadece 2 maçta 104 dakika sahada kalabildi. 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Beşiktaş#Sergen Yalçın#Jurasek

BAKMADAN GEÇME!