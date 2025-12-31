Portekiz basını duyurdu: Beşiktaş'ta ayrılık kapıda!

Haberin Devamı

Beşiktaş'ın sezon başında Benfica'dan kiraladığı David Jurasek ile yol ayrımına gelindi.

Çek sol bekin, siyah-beyazlılardan kiralık sözleşmesinin sona ermeden takımdan ayrılmak istediği iddia edildi.

PORTEKİZ BASINI YAZDI

Portekiz basınından A Bola'nın haberine göre; Jurasek'in Sergen Yalçın ile yaşadığı sorun nedeniyle ayrılmak istediği, siyah-beyazlıların da oyuncunun çıkışına sıcak baktığı belirtildi.

Haberde, Jurasek'in maaş konusunda hak kaybı yaşamamak istediği, Beşiktaş'ın ise oyuncunun yeni kulübünde alacağı ücret ile mevcut maaşı arasındaki farkı karşılama seçeneğini değerlendirdiği aktarıldı.

Öte yandan Portekiz ekibi Benfica'nın herhangi bir finansal sorumluluk üstlenmeyeceği de yazıldı.

PERFORMANSI

Sezon başında kiralık olarak siyah-beyazlılara imza atan Çek sol bek, tüm kulvarlarda 17 maçta 1035 dakika süre aldı.

Sergen Yalçın'ın gelişiyle birlikte 11'deki yerini kaybeden oyuncu, son 9 haftada sadece 2 maçta 104 dakika sahada kalabildi.