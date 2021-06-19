Portekiz Almanya EURO 2020 maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Oynadığı son 30 resmi maçın ikisini kaybeden Portekiz, bu süreçte rakip filelere 67 gol gönderdi ve sadece 19 gol yedi. Son iki maçını gol yemeden kazanan Portekiz, Kasım 2017'den bu yana üst üste üç galibiyet alamıyor. Büyük turnuvalarda oynadığı son dört maçın üçünü ve Euro 2020'deki ilk maçını kaybeden Almanya, Euro 2000'den bu yana gruplarda üst üste iki yenilgi almıyor. Portekiz ilk grup maçında Macaristan'ı 3-0 mağlup etti. Avrupa Şampiyonası tarihinde bir turnuvaya son şampiyon unvanıyla katılıp ilk iki grup karşılaşmasından galibiyetle ayrılan tek ülke İspanya.

İlk grup maçında 101 isabetli pas yapan Toni Kroos, İspanyol oyuncular haricinde 100+ sayıya ulaşan tek isimdi. Son üç büyük turnuvada Almanya formasıyla altı kez bir oyuncu bir maçı 100+ isabetli pasla tamamladı ve altı karşılaşmada da bunu başaran isim Kroos'tu. Avrupa Şampiyonası tarihinde beş turnuvada forma giyen ilk oyuncu olan Cristiano Ronaldo, Macaristan filelerine gönderdiği iki golle Michel Platini'yi geride bırakarak Avrupa Şampiyonası tarihinde en fazla gol atan oyuncu oldu.

PORTEKİZ ALMANYA EURO 2020 MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Portekiz Almanya EURO 2020 maçı bu akşam saat 19:00'da başlayacak. Karşılaşma TRT 1 ve TRT 4K kanallarından canlı olarak yayınlanacak.