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EURO2020
Haber Giriş: 23.06.2021 - 11:12 | Son Güncelleme:

Portekiz 2 - 2 Fransa (EURO 2020 F Grubu maç özeti)

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Portekiz 2 - 2 Fransa (EURO 2020 F Grubu maç özeti)

Portekiz ile Fransa, EURO 2020 F Grubu'nda karşı karşıya geldi. Mücadele, Ronaldo ve Benzema'nın karşılıklı attığı gollerle 2-2 sona ererken, Portekiz'in süper yıldızı Cristiano Ronaldo bir kez daha tarihe geçti.

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  • Portekiz - Fransa karşılaşmasından çok özel fotoğraflar
  • Portekiz - Fransa karşılaşmasından çok özel fotoğraflar
  • Portekiz - Fransa karşılaşmasından çok özel fotoğraflar
  • Portekiz - Fransa karşılaşmasından çok özel fotoğraflar
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EURO 2020 F Grubu'ndaki Portekiz - Fransa maçı müthiş bir çekişmeye sahne oldu. Karşılaşma, atılan karşılıklı 4 golle 2-2 eşitlikle sona erdi.

Portekiz, Ronaldo'nun 31. dakikadaki penaltı golüyle 1-0 öne geçti. Fransa bu gole, 45. dakikada Karim Benzema'nın penaltı golüyle yanıt verdi ve ilk yarı 1-1 sona erdi.

Maçın ikinci yarısına Fransa hızlı başladı ve 47. dakikada Benzema ile 2-1 öne geçti. Portekiz bu gole 60. dakikada Ronaldo ile cevap verdi ve skor 2-2'ye geldi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele 2-2 sona erdi.

Bu sonuçla Fransa puanını 5'e, Portekiz ise 4'e yükseltti ve son 16 turuna yükseldi.

RONALDO TARİHE GEÇTİ

Portekiz'in süper yıldızı Cristiano Ronaldo, Fransa'ya attığı 2 golle tarihe geçti.

Milli takımdaki gol sayısını 109'a yükselten 36 yaşındaki yıldız, milli takımlarda en çok gol atan İranlı Ali Daei'nin rekoruna ortak oldu.

Portekiz 2 - 2 Fransa (EURO 2020 F Grubu maç özeti)

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