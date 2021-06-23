Portekiz 2 - 2 Fransa (EURO 2020 F Grubu maç özeti)

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EURO 2020 F Grubu'ndaki Portekiz - Fransa maçı müthiş bir çekişmeye sahne oldu. Karşılaşma, atılan karşılıklı 4 golle 2-2 eşitlikle sona erdi.

Portekiz, Ronaldo'nun 31. dakikadaki penaltı golüyle 1-0 öne geçti. Fransa bu gole, 45. dakikada Karim Benzema'nın penaltı golüyle yanıt verdi ve ilk yarı 1-1 sona erdi.

Maçın ikinci yarısına Fransa hızlı başladı ve 47. dakikada Benzema ile 2-1 öne geçti. Portekiz bu gole 60. dakikada Ronaldo ile cevap verdi ve skor 2-2'ye geldi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele 2-2 sona erdi.

Bu sonuçla Fransa puanını 5'e, Portekiz ise 4'e yükseltti ve son 16 turuna yükseldi.

RONALDO TARİHE GEÇTİ

Portekiz'in süper yıldızı Cristiano Ronaldo, Fransa'ya attığı 2 golle tarihe geçti.

Milli takımdaki gol sayısını 109'a yükselten 36 yaşındaki yıldız, milli takımlarda en çok gol atan İranlı Ali Daei'nin rekoruna ortak oldu.

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