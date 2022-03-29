Portekiz 2 - 0 Kuzey Makedonya (Maç özeti)

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2022 Dünya Kupası Play-Off C Yolu finalinde A Milli Futbol Takımımızı eleyen Portekiz, Kuzey Makedonya'yla karşılaştı. Mücadeleyi 2-0 kazanan Portekiz, Dünya Kupası biletini aldı.

Maçın 32. dakikasında Bruno Fernandes'in golüyle öne geçen Portekiz, ilk yarıyı önde tamamladı. Dakikalar 65'i gösterdiğinde bir kez daha sahneye çıkan Bruno Fernandes, hem kendisinin hem de takımının ikinci golünü atarak Portekiz'i 2022 Dünya Kupası finallerine adını yazdırmayı başardı.

Tarihinde ilk kez Dünya Kupası'na katılmayı hedefleyen Kuzey Makedonya, son maçı kaybederek hayal kırıklığı yaşamış oldu.

Polonya bir kez daha Dünya Kupası'nda

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Play-Off'unun bir diğer finalinde ise Polonya, Silesian Stadyumu'nda İsveç'i konuk etti.

İlk yarısı 0-0 sona eren karşılaşmada Polonya, Robert Lewandowski'nin 49'uncu dakikada attığı penaltı golüyle 1-0 öne geçti.

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72'nci dakikada Polonya, Piotr Zielinski'nin golüyle skoru 2-0'a getirdi.

Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmayınca mücadeleyi 2-0 kazanan Polonya, Katar'da düzenlenecek olan 2022 Dünya Kupası'na katılma hakkı elde etti.