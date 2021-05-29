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Voleybol
Haber Giriş: 29.05.2021 - 18:31 | Son Güncelleme:

Portekiz: 0 - Türkiye: 3

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Portekiz: 0 - Türkiye: 3

A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV Avrupa Altın Ligi C Grubu'ndaki ikinci maçında Portekiz'i 3-0 yendi.

Belarus'ta gerçekleştirilen C Grubu ilk etabında Türkiye, ikinci maçında Portekiz ile karşılaştı.

Milli takım, başkent Minsk'te oynanan karşılaşmayı 25-19, 26-24 ve 25-17'lik setlerle 3-0 kazandı.

Grupta 2'de 2 yapan ay-yıldızlı ekipte en skorer isim, 20 sayıyla oynayan Adis Lagumdzija oldu.

İlk etaptaki son maçında yarın TSİ 19.00'da ev sahibi Belarus ile karşılaşacak A Milli Takım, C Grubu ikinci devre karşılaşmalarını ise 4-6 Haziran tarihlerinde Portekiz'de oynayacak.

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